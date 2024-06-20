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Hizbullah'ın tehdidi Güney'i alarma geçirdi!

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Hizbullah'ın Kıbrıs'ı tehdit eden açıklamalarına yanıt olarak anlaşmazlıklarına müdahil olmadıklarını ve çözümün bir parçası olduklarını belirtti.
Hizbullah'ın tehdidi Güney'i alarma geçirdi!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Hizbullah lideri Nasrallah’ın “Rum Yönetimi’nin Lübnan'a saldırı için İsrail'e üslerini açması halinde, Hizbullah'ın Rum Yönetimini savaşın bir parçası kabul edeceği ve buna göre tutum sergileyeceği uyarısına” yanıt verdiği haber verildi.

Alithia gazetesi “Hizbullah Lideri Kıbrıs’ı Tehdit Ediyor, Başkan da Amaltheia İnisiyatifiyle Yanıt Veriyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Nasrallah’ın tehditlerine yanıtında Rum Yönetimi’nin hiçbir şekilde savaşla ilgili anlaşmazlıklara müdahil olmadığını ve Rum Yönetimi’nin sorunun değil çözümün bir parçası olduğunu vurguladığını iletti.

Rum Yönetiminin sorunun değil çözümün bir parçası olduğunu yineleyen Hristodulidis, örneğin insani koridor aracılığıyla ortaya konan rollerinin yalnızca Arap dünyası tarafından değil, uluslararası toplumun tamamı tarafından kabul edildiğini de savundu.

Gerek Hizbullah gerek de Lübnan hükümetiyle haberleşme kanalına sahip olup olmadıklarına dair bir soruya karşılık ise Hristodulidis, doğal olarak hem Lübnan hükümetiyle hem de İran’daki hükümetle haberleşme kanalına sahip olduklarını ifade etti.

Hristodulidis, diplomatik yoldan haberleşme kanalı olduğunu söyledi.

Nasrallah’ın açıklamalarının kendisini endişelendirip endişelendirmediği sorusuna karşılık ise Hristodulidis, bu açıklamaların hoş olmadığını aynı zamanda bu açıklamaların Güney Kıbrıs’ın savaş operasyonlarına katıldığı imajını yaratmak için yapılan girişimlerle hiçbir durumda örtüşmediğini ifade etti.

Nasrallah’ın açıklamaları konusunda yabancı liderlerle iletişim kurup kurmayacağı sorusuna ise Hristodulidis, diplomatik yoldan iletişim kuracağını sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Hizbullah Kıbrıs’ı Savaş Kadrajına Koyuyor” başlıklı manşet haberinde, gazeteye konuşan güvenilir bir diplomatik kaynağın, Nasrallah’ın tehditlerinin İsrail’in Hizbullah’ı püskürtmek için Lübnan içinde küçük çaplı bir operasyon başlatma niyetleriyle bağlantılı olduğunu yazdı.

Habere göre gazeteye konuşan Rum hükümetinden bir kaynak ise açıklamasında, Rum Yönetiminin çatışmalara katılmak konusunda hiçbir niyeti olmadığını söyledi.

Nasrallah’ın açıklamaları Fileleftheros’ta “Hizbullah Liderinden Kıbrıs Aleyhinde Tehditler- Hizbullah’tan Kıbrıs Karşısında Doğrudan Tehditler”, Haravgi’de ise “Hizbullah’tan Kıbrıs’a Doğrudan Tehditler” başlığıyla yer aldı.

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