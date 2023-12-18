Hollanda'nın iki kentinde esrar tüketimi yasallaştı

Hollanda'nın iki kentinde devlet kontrolündeki pilot proje kapsamında esrar tüketimi yasallaştı. Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, planın hayata geçmesini "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Hollanda'nın iki kentinde devlet kontrolünde üretilen esrarın yasal tüketimi başladı.

Breda ve yakınlarındaki Tilburg'da başlatılan dört yıl süreli plot proje başarılı olursa uygulama ülkenin diğer bölgelerine yayılacak. Ardından da Hollanda'dahafif uyuşturucuların üretim ve satışının tamamen yasal olması tartışılacak.

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, planın hayata geçmesini "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Breda Belediye Başkanı Paul Depla, "Suç örgütleri bu suç pazarını ele geçirdi ve bu nedenle kahve dükkanı sahipleri suç pazarına bağlıydı ve bunun sona ermesi gerekiyordu" dedi.

Hollanda'da küçük miktarlarda esrar tüketimi teknik olarak yasadışıdı; ancak polis 1970'lerden bu yana yürürlükte olan "hoşgörü" politikasının bir parçası olarak yasayı uygulamamayı tercih ediyor.

"Yüksek kaliteli ürün"

Ülkede kenevir üretimi 10 çiftlikle sınırlı olacak ve bu çiftliklerin ürünleri kahve dükkanlarına tedarik edilmeden önce yakından izlenecek.

Bu uygulamada tüketicilere "yüksek kaliteli" bir ürün garanti ediliyor. Zira daha önce kenevirin nereden geldiğini ya da değiştirilip değiştirilmediğini bilmek imkansızdı.

Şubat ayından itibaren yasal olarak kahve dükkanlarına tedarik sağlayacak olan Holland High çiftliğinin "yetiştirme direktörü" Ashwin Matai, "Ürün temiz, test edilmiş, pestisitten arındırılmış olacak. Tüketici çok daha güvenli bir ürün elde edecek" dedi.

İlk müşterilerden Juan, "Amnesia Core Cut" esrarının "olağanüstü" olduğunu söyledi.

Esrarın aktif bileşenleri olan THC ve CBD seviyesi de ölçülecek, böylece kullanıcılar esrarlarının ne kadar güçlü olduğunu bilecek.

Geert Wilders plana karşı

Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers, "Halk sağlığı perspektifinden bakıldığında, süreci denetleyemiyorduk, ürünlerin olası kontaminasyonu konusunda herhangi bir kontrol yapamıyorduk" dedi.

Son seçimlerin galibi Geert Wilders'in Özgürlük Partisi, "uyuşturucusuz bir Hollanda" için "hoşgörü" politikasını tamamen ortadan kaldırmak, kahve dükkanlarını kapatmak istiyor.

Bağımsız araştırmacılar, esrarı nihai olarak suç olmaktan çıkarma amacıyla denemeyi izleyecek.

Hollanda'dan sonra Almanya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de benzer adımı atması bekleniyor.