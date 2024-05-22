  • BIST 10920.69
  • Altın 2502.223
  • Dolar 32.1953
  • Euro 34.964
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Hristodulidis: Çözüm AB’nin de çıkarına

»
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun çözümünün AB’nin de çıkarına olduğunu” iddia ederek “AB’nin Türkiye’nin ikna edilmesi için tüm argümanlarını kullanmasını” talep etti.
Hristodulidis: Çözüm AB’nin de çıkarına

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Avusturya’nın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Susanne Bachfischer’i kabul ettiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, Bachfischer’la görüşmesinde yaptığı açıklamada, “AB’nin, Kıbrıs sorununun nihai çözümüne etkin bir şekilde katkı koymaktan etkin çıkar sağlayacağını” belirterek “AB’nin, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koyması için sahip olduğu her türlü imkan ve argümanı kullanmasını” talep etti.

Türkiye’nin sözde “yasadışı işgalinin üzerinden 50 yıl geçtiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının neredeyse yüzde 37’sinin işgal altında olduğunu” iddia eden Hristodulidis, “göreve geldiği ilk günden itibaren, çıkmazın aşılması için adımlar attığını” savundu.

Hristodulidis, statükonun sürdürülebilir olmadığını tüm temaslarında dile getirdiğini ve uzlaşılmış çerçeve içerisinde müzakerelerin biran önce başlamasının gerektiğini vurguladığını belirterek “Kıbrıs’ın bir AB üyesi ülke olduğunu, Kıbrıs sorununun ise, AB tipi çözümler gerektiren bir AB sorunu olduğunu” iddia etti.

Hristodulidis ayrıca, Kıbrıs sorununda izlediği “ilkeli tutum” sebebiyle Avusturya’ya müteşekkir olduklarını da vurguladı.

Avusturya Büyükelçisi Bachfischer ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’la birçok alanda iyi işbirlikleri bulunduğunu ve iki ülkenin, birbirlerinin hassasiyetlerine ve endişelerine karşılıklı saygı gösterdiklerini belirterek bu durumun “adanın mevcut bölünmüşlüğünün kaldırılmasında da geçerli olduğunu” ifade etti.

Bachfischer; “ülkesinin Kıbrıs’ın yanında yer almaya devam ettiğini” de vurguladı.

–        –“Amalthia” için liderler Güney Kıbrıs’a gidecek

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’tan Filistin’e deniz yoluyla insani yardım götürülmesi projesi olan “Amalthia” projesine destek amacıyla bazı devlet başkanlarının Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceklerini açıkladığını yazdı.

Hristodulidis, bazı devlet başkanlarının “Amalthia” projesine destek vermek amacıyla yakın zamanda ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtirken ziyaretlerin kimler tarafından yapılacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günter Verheugen: “Kıbrıs sorunu Klerides’le çözülebilirdi”21 Nisan 2024 Pazar 13:15
  • Rum Dışişleri Bakanı Kombos: Türkiye artık bir sonraki adımı atmaktan sorumludur20 Nisan 2024 Cumartesi 12:50
  • CTP: Bu ülke biziz diyor ve kararlılığımızı yineliyoruz; varız, tarih yazarız13 Nisan 2024 Cumartesi 10:34
  • AB Konseyi zirvesi taslak raporunda önemli Kıbrıs vurgusu10 Nisan 2024 Çarşamba 18:15
  • Katalano: İki devletli çözüm, çözüm değildir09 Nisan 2024 Salı 11:51
  • Tatar: Bir anlaşma, özgürce ve her iki tarafın onayıyla yapılmalıdır08 Nisan 2024 Pazartesi 08:32
  • Aliyev: Parlamentolar arası çalışma grubu Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sunacak07 Nisan 2024 Pazar 17:55
  • Geçiş noktalarındaki kontroller başlıyor03 Nisan 2024 Çarşamba 14:43
  • “ELAM’ın yükselişi Kıbrıs sorununu olumsuz etkileyecek…”31 Mart 2024 Pazar 13:57
  • BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Raporu: “Kıbrıs’taki insan hakları sorunları bölünmüşlükten kaynaklanıyor”30 Mart 2024 Cumartesi 19:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti