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Hristodulidis ile Meclis Başkanı, DİSİ lideri olan Anita Dimitriu ile siyasi gerilim büyüyor.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Meclis Başkanı hem de DİSİ lideri olan Anita Dimitriu ile arasındaki siyasi gerilim giderek büyüyor.
Hristodulidis ile Meclis Başkanı, DİSİ lideri olan Anita Dimitriu ile siyasi gerilim büyüyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Meclis Başkanı hem de DİSİ lideri olan Anita Dimitriu ile arasındaki siyasi gerilim giderek büyüyor.

DİSİ imzalı bir açıklamada, Rum Başkanlık Sarayı’na isimleri açıklanmayan yüksek maaşlı danışmanlar istihdam edildiği, aralarından birisinin sahte hesaplarla sosyal medyada hükümeti eleştirenlere saldırdığı ile ilgili iddiası, gerginliği daha da artırdı.

Rum Sözcü bugün üst üste iki açıklama yaparak DİSİ’ye yanıt verdi.

Cyprus Mail’in haberine göre, Rum Sözcü, Açıklamasında, bir dizi yüksek maaşlı danışmanın gizlice çalıştırıldığı iddiasını, ayrıca içlerinden birinin hükümeti eleştiren kişilere iftira atan sahte sosyal medya profilleri oluşturmak için orada olduğu yönündeki ilgili iddialara net yanıt vermekten kaçındı.

Cyprus Mail, ortaya çıkan fiyaskonun, , 3 veya 10 Temmuz'da Temsilciler Meclisi etik komitesinde tartışılacağını yazdı

Danışmanların çoğu ayda yaklaşık 2.000 Avro alıyor, ancak bir danışmanın ayda 4.000 Avro aldığı bildiriliyor.

DİSİ, saraya alınan danışmanların adının açıklanmasını istiyor ayrıca Rum Başkanlık Sarayı’na alınanların toplam faturasının ayda 67.000 Euro olduğunu vurguluyor.

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