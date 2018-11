Amerika’daki temaslarını sürdüren Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün bu çerçevede, ABD’nin Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Nikki Haley ile New York’ta bir araya geldiği haber verildi.



Alithia gazetesi “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda İyimserlik” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Haley’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmeye Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması perspektifleri ile UNFICYP’in varlığı konusunun hakim olduğunu söyleyerek, müzakerelerin hemen yeniden başlamasına yol açacak olan “referans şartlarında” bir an önce bir sonuca varılacağına dair iyimserliğini ifade ettiğini iletti.



Gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un kısa bir süre içerisinde Kıbrıs’a geleceğini ifade eden Hristodulidis, fakat Lute’un, kısa sürede olumlu bir sonuca ulaşılması hedefiyle, özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak referans şartlarının mümkün olan en kısa zamanda belirlenmesi için, diğer müdahil tarafları ziyaret edeceğini de kaydetti.



Referans şartlarında bir anlaşmaya varılacağı ve müzakerelerin yeniden başlayacağı konusundaki iyimserliğinin nereye dayandığının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, şu yanıtı verdi;



“İyimserliğim, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile Sayın Lute arasındaki görüşmede yer almamdan ortaya çıkıyor. Yapılan görüşme, bu görüşmenin sonuçları, Sayın Lute’un büyük ilgisi ve konulara yaklaşım şeklinden dolayı, müzakerelerin hemen yeniden başlamasına yol açacak olan referans şartlarında bir an önce sonuca ulaşılacağına inanmak istiyorum.”



Gazete, Hristodulidis’in, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifleri ile UNFICYP’in varlığı konularının ele alındığı Nikki Haley’le yaptığı yarım saatlik görüşmeyi ise “çok iyi, açık ve samimi” olarak tanımladığını da iletti.



ABD’nin, BM Genel Sekreteri ile Lute’un çabasını desteklemesini olumlu olarak niteleyen ve kısa sürede sonuçlar ortaya çıkmasını umduğunu da dile getiren Hristodulidis, UNFICYP konusunda ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD’yle olan ilişkilerinin ikili boyutu da dikkate alınarak ve Barış Gücünün Kıbrıs’a yerleştiği temele dokunmadan; UNFICYP’in etkinliğinin artırılması gerektiği konusundaki yaklaşımla hem fikir olduğunu söyledi.



Haley’le yaptıkları görüşmeden, hedeflerin ortak olduğu tespitini yaptığını da ifade eden Hristodulidis, “bir yandan diyaloğun bir an önce yeniden başlaması gerektiğini ve ABD’nin BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak desteğinin önemli olduğunu düşündüklerini, diğer yandan da UNFICYP’le ilgili olarak sahip oldukları ortak yaklaşımın, Barış Gücünün 1964 yılında Kıbrıs’a yerleştiği görev-yetkilere dokunmadan, bunun etkinliğinin artırılması şeklinde olduğunu” ifade etti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’le bir araya gelmesi ve bu çerçevede “ikili güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi” konusunda niyet beyanı imzalanması konusunda ise Rum bakan, bu beyanın olumlu bir yaklaşım ve olumlu bir ajandaya dayandığını belirterek, bunun herhangi bir üçüncü ülkenin aleyhine olmadığını işaret etti.



Açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’yle ilişkilerinin tam anlamıyla normalleşmesini herkesten çok istediğini de vurgulayan Hristodulidis, öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının icra edilmesiyle ilgili hakkına” atıfta bulunduğu açıklamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



“Kamuoyunda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının sorgulanması hedefini taşıyacak bir diyaloğa müdahil olmalarının söz konusu olmadığına” vurgu yapan Hristodulidis, “devasa şirketlerin varlığının açık bir şekilde güvenoyu teşkil ettiğini” savundu.



Kendi çabalarının, diplomatik faaliyetler ve diyalogla çözümler bulunması olduğunu ifade eden Rum bakan, gerek bölgeyle ilgili konularda, gerekse de genel olarak, genel sistemle ilgili konularda, askeri tercihlerin hiçbir zaman bir çözüm olmadığını sözlerine ekledi.



Hristodulidis’in ABD temasları Fileleftheros’ta ise “ABD’den UNFICYP Konusunda Anlayış- Haley’le Görüşme- Kıbrıs Sorunundaki Müzakerelerin Başlaması İyimserliği- Lute Kısa Süre İçinde Kıbrıs’ta” başlıklarıyla yer buldu.