  • BIST 101.849
  • Altın 259,118
  • Dolar 5,6360
  • Euro 6,3235
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Hristodulidis: “Rum tarafı müzakere masasına dönmeye hazır”

» »
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının müzakere masasına, Crans Montana’da kalınan yerden başlamak kaydıyla, dönmeye hazır olduğunu söyledi.
Hristodulidis: “Rum tarafı müzakere masasına dönmeye hazır”

Fileleftheros gazetesi, 1974 Temmuz’undan bugüne kadar geçen 45 “trajik” yazın ardından, “Kıbrıs halkının vazgeçmediğini ve unutmadığını” kaydederek, samimi niyetlerinin, şu anki kabul edilemez istikrarsızlık koşullarının sona ermesi ve müzakere masasına geri dönmek olduğunu belirttiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulu’nun da katıldığı, dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Hristodulidis’in, hedefin zaman kaybetmeden, Kıbrıs sorununda tüm vatandaşlar için güvenlik ve barış şartlarını güvence altına alacak bütünlüklü bir çözüme ulaşılabilmesi olduğunu söylediğini kaydetti.

AB üyesi bir devlette garantörlere ve yabancı askere yer olmadığını vurgulayan Hristodulidis, Türkiye’nin “kesintisiz tahriklerine” rağmen, her yolu değerlendirerek ve kararlılıkla Kıbrıs sorununun çözümü için samimi ve yoğun bir çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS: “YUNANİSTAN TÜRK İŞGALİNİN SONUÇLARINI REDDEDİYOR”

Bu arada, Alithia gazetesi de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, Yunanistan’ın “Türk işgalinin” sonuçlarını reddettiğini ifade ettiğini yazdı.

Habere göre Dendias, “Türk işgalinin” sona ermesi ve karşılıklı kabul edilebilecek adil, kalıcı, işlevsel, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB Müktesebatı zeminindeki bir çözümün, Yunanistan dış politikasının zirvedeki önceliği olduğunu kaydetti.

Dendias, garanti sisteminin kaldırılması ve Türk askerinin adadan ayrılmasının, çözümün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin halen sürdürdüğü “yasadışı eylemlerden” bahsetti.

Dendias ayrıca, Yunanistan’ın her zaman Güney Kıbrıs’ın yanında olacağının altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spehar BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdi21 Temmuz 2019 Pazar 15:05
  • Vasiliu: “tek çıkış yolu takvimli müzakere”21 Temmuz 2019 Pazar 15:02
  • Kiprianu: “Anastasiadis bizi kalıcı bölünmeye doğru götürüyor”21 Temmuz 2019 Pazar 15:01
  • Akıncı ve Anastasiadis yeniden biraraya geliyor21 Temmuz 2019 Pazar 14:46
  • Denktaş, “Kıbrıs Türk halkı olarak bizim vazifemiz; bu adadaki varlığımızı, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi korumaktır” dedi.20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:28
  • Politis: Mücahitleri esir aldıktan sonra kurşuna dizip savaş suçu işlediler20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:08
  • Artık yavru değil serhat vatan oldu!20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:05
  • T.C. ile KKTC arasında protokol imzalandı, içerik ise açıklanmadı20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:00
  • Erdoğan: 'Kıbrıs Türkü Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır'20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:43
  • Oktay: çözüme varız ancak oyalama taktiklerini kabul etmeyiz20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti