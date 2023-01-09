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Hubble, yıldızlarla dolu bir kümeyi görüntüledi

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Hubble Uzay Teleskobu, bu defa da yıldızlarla dolu bir kümeyi görüntüledi. Samanyolu içinde yer alan ve Hubble'ın görüntülediği küme, ayrıntılı bir şekilde uzay teleskobuna yansıdı.
Hubble, yıldızlarla dolu bir kümeyi görüntüledi

Yıldızlar, on binlerce hatta milyonlarca yıldız gücünde olabilen gruplar halinde kümelenme eğilimindedir. Küresel kümeler olarak adlandırılan bu yıldız grupları, kütleçekimi ile birbirine sıkıca bağlıdır. Ve her yaştan yıldızı temsil eden farklı renklerde görülebilen binlerce ışık noktasıyla görsel olarak oldukça büyüleyicidirler.

Hubble Uzay Teleskobu da bu büyüleyici gruplardan birini görüntüledi. Teleskobun yakaladığı görüntü, NGC 6355 adlı bir küresel kümeyi gösteriyor. Samanyolu’nun içinde yer alan bu küme, Dünya’dan 50.000 ışık yılı uzaklıkta.

Yer tabanlı teleskopları kullanarak küresel kümeleri incelemek oldukça zor; çünkü Dünya atmosferindeki su buharı okumaları bozarak küme içindeki tek tek yıldızları çözmeyi zorlaştırır. Hubble ise uzayda, atmosferin üzerinde Dünya’nın etrafında dönerken, bu su buharının üzerine oturur ve böylece daha ayrıntılı görüntüler alabilir.

Hubble bilim insanları da “NGC 6355’in yoğun, parlak çekirdeği, kristal netliğinde ayrıntılarla parlıyor. Hubble, kalabalık alandaki yıldızları bu görüntünün merkezine doğru çözebiliyor” diyerek Hubble’ın nasıl görüntüyü yakaladığını açıklıyorlar.

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