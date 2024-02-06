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Hükümet Hatay'da protesto edildi, Sağlık Bakanı Koca yanıt verdi

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Hatay'daki anma programına hükümeti temsilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldı.
Hükümet Hatay'da protesto edildi, Sağlık Bakanı Koca yanıt verdi

oplanan kalabalık, anma programına katılmasıyla birlikte Koca'yı protesto etti.

Depremzedeler, birçok kez "hükümet istifa" diye bağırdı.

Koca, kendisine ve hükümete yönelik tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var?" diye soran Koca, bu anların "hürmet dakikaları" olduğunu söyledi.

Bunun aksi bir davranışın depremde hayatını kaybedenleri ve depremzedeleri inciteceğini ifade eden Koca, "Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil" dedi.

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