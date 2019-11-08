Hükümetten Aksa'ya kıyak (Belgeli)

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KIBRIS
08.11.2019 12:14
Aksa Enerji Üretim Şirketi’ne ait devlet gümrük deposunda bekletilen jenartörün Gümrük Depo bedeli ödetilmedem adadan çıkışına Bakanlar Kurulu kararı ile izin berildi.
Söz konusu jeneratör 2 buçuk yıldır gümrük depesunda bekletiliyordu.
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