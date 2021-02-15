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Hulusi Akar’a zor sorular: PKK’nın elinde ‘zorla alıkonan’ vatandaşlarımız var mı?

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İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Gara harekatı ve 13 şehitle ilgili zor sorular: Mağarada bulduğunuz asker ve memur şehitlerimiz için neden 'sivil vatandaşlar' ifadesini kullandınız?
Hulusi Akar’a zor sorular: PKK’nın elinde ‘zorla alıkonan’ vatandaşlarımız var mı?

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Gara harekatı ve 13 şehitle ilgili zor sorular: Mağarada bulduğunuz asker ve memur şehitlerimiz için neden 'sivil vatandaşlar' ifadesini kullandınız? Şu an PKK'nın elinde 'zorla alıkonan' vatandaşlarımız var mı? Varsa ne zaman kaçırıldılar ve kaç kişiler?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da terör örgütü PKK unsurlarına yapılan harekat ve şehit edilen 13 vatandaşımızla ilgili tartışmaları TBMM gündemine taşıdı. Aynı zamanda Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olan Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a TBMM Başkanlığı aracılığıyla sorular yöneltti:

– Gara harekatının bir amacının da ‘teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak' olduğunu açıkladınız. Harekatı tam teyit sağlamadan mı başlattınız?

TERÖRİSTLERİN UYANACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEDİNİZ Mİ?

– Bu konuda deneyimli olan askeri çevrelerden edindiğimiz bilgiye göre harekat ‘nokta tarzı rehine kurtarma' operasyonu tarzında yapılmalıydı. Halbuki sizin ‘PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek, hudut güvenliğimizi sağlamak,' şeklindeki beyanlarınızdan anlaşılmaktadır ki, siz aynı zamanda sınır dışında PKK'nın lojistik hatlarını kesme ve alan hakimiyeti tesis etme harekatları da uygulamak istediniz.

– Bu bir çelişki değil mi? Bu durumda Hava Kuvvetlerinin müdahalesinin çıkaracağı gürültünün mağaradaki PKK teröristlerini uyaracağını hiç düşünmediniz mi?

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMADIĞI MÜJDE HAREKATLA İLGİLİ MİYDİ?

– Harekatın başladığını ifade ettiğiniz 10 Şubat 2021'de Sayın Erdoğan Türk milletine bir müjde vereceğini vaat etmiş, ancak bir müjde açıklaması yapılmamıştır. Söz konusu müjdenin Pençe Kartal-2 Harekatı ile bir ilgisi var mıdır? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na yanıltıcı bilgi verilmiş olabilir mi?

– Mağarada bulduğunuz asker ve memur şehitlerimiz için neden ‘sivil vatandaşlar' ifadesini kullandınız? Böyle bir açıklama yapmanız, kaçırılan asker ve devlet memurları hakkında yaptığınız operasyonu yöneten olarak başarısızlığınızı gizlemek için miydi?

NEDEN GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİL DE VALİ AÇIKLADI?

– Şu an PKK’nın elinde ‘zorla alıkonan’ vatandaşlarımız var mı? Varsa ne zaman kaçırıldılar ve kaç kişiler?

– Gara’da PKK tarafından infaz edilen asker şehitlerimiz ile ilgili açıklamayı neden siz veya Genelkurmay Başkanı değil de Malatya Valisi yaptı?

– Bu operasyonun başarı ile yönetildiğini ve amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?

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