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Hür-İŞ 4300 TL önerdi

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Hür-İş masaya 4 bin 300 TL rakamı ile oturacak
Hür-İŞ 4300 TL önerdi

Hür-İş Federasyonu Genel Başkan vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, verilere dayalı yaptıkları asgari ücret hesaplamalarından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yapılacak toplantılara 4300 TL brüt maaş önerisi ile oturacaklarını söyledi.

Serdaroğlu, asgari ücretin saptamasının bilimsel verilerle yapıldığını kaydederek bu verilerin Ticaret Dairesi ve Devlet Planlama Örgütü tarafından kendilerine verilen verilerle yapıldığını söyledi. Serdaroğlu, kendilerine bu yıl için devlet tarafının hiçbir veri aktarılmadığını kaydederek yaptıkları hesaplamaların geçen yılın verileri ile yaptıklarını söyledi.

Yapılan hesaplamalarda asgari ücretin net 7 bin 800 TL olması gerektiği sonucuna vardıklarını ifadae eden Serdaroğlu, bu rakamın ülke koşullarında şu anda işveren tarafından kabul edilebilir rakam olmadığını bildiklerini söyledi. “İşveren kesiminin böyle bir yükü kaldıramayacaklarını biliyoruz ama bu verilerden aldığımız rakamla ülke koşullarında kabul edilebilir bir asgari ücret arasındaki farkı ne kadar kapatabilirsek bizim için o kadar iyi olur” dedi.

Serdaroğlu, mevcut asgari ücretin yaşam koşullarının altında kaldığını tespit ettiklerini belirterek, bugünün şartlarında asgari ücretin açlık sınırının altına kaldığını belirtti.

“Hem bizim verilerden ulaştığımız rakam hem de kamuya ilk başlangıç ücretini de dikkate alarak ki bu rakam Ocak 2020 ayında 4940 TL brüttür, bunları göz önünde bulundurarak asgari ücretin şu anda kamuya girenlerin maaşının yüzde 15 altında getirerek 4300 TL’ye çekerek bir rakam ortaya çıkardık. Asgari ücretin brüt 4 bin 300 TL olması iş verenler için de külfet getirmeyecektir” diye konuşan Serdaroğlu, asgari ücreti makul rakamlara yavaş yavaş çekmek gerektiğini vurguladı.

Serdaroğlu, brüt 4 bin 300 TL rakamını şu anda her iki tarafın da kabul edeceği bir rakam olarak masaya getireceklerini açıkladı. Serdaroğlu, Asgari ücretin kabul edilebilir bir rakam olması gerektiğini ifade ederek 5 yıl önce Türkiye’deki asgari ücret ile KKTC’deki asgari ücret arasındaki farkın %25’lerden eşit seviyeye geldiğini kaydetti.

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