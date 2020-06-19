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İbrahim Tatlıses’in ‘içimizde bir köstebek var’ dediği kişi, oğlu çıktı

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İbrahim Tatlıses’in ‘içimizde bir köstebek var’ dediği kişi, oğlu çıktı
İbrahim Tatlıses’in ‘içimizde bir köstebek var’ dediği kişi, oğlu çıktı

İbrahim Tatlıses'in, aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişinin oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi.

İbrahim Tatlıses'in, aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişinin oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi. İbrahim Tatlıses'in şikâyeti üzerine karakolda ifade verdiği öğrenilen Ahmet Tatlı, görüntülenmemek için binanın arka kapısından çıktı.

İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden birinin olduğunu belirterek, "Köstebeğe ulaşmaya az kaldı" demişti.

 

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