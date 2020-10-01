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İki komşu 3.5 yıldır birbirinin faturasını ödemiş: Sayaç numaraları karışmış

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Antalya’nın Kepez ilçesindeki Kanal Mahaleesi’nde yaşayan iki komşunun 3.5 yıldır birbirlerinin faturasını ödedikleri ortaya çıktı.
İki komşu 3.5 yıldır birbirinin faturasını ödemiş: Sayaç numaraları karışmış

54 yaşındaki emekli Mehmet Ali Köklü bir yakınının cenazesi için köye gidip döndükten sonra 327 liralık elektrik faturası geldiğini görünce şaşırdı.

“Bir yanlışlık var” endişesiyle kontrol edince sayaçtaki ile faturadaki sayaç seri numarasının eşleşmediğini fark eden Köklü, 3.5 yıldır komşusunun faturasını ödediğini anladı.

4701 Sokak’taki Deniz Apartmanı’nda oturan Köklü, komşularının sayacını da kontrol etti ve kendi faturasındaki sayaç numarasının, karşı dairede oturan Hakkı Özdil’in sayacındakiyle eşleştiğini gördü.

Komşusuna haber verdi. Onun faturasındaki numara da sayacındaki ile eşleşmiyordu. Özdil faturasındaki numara Köklü’nünkiydi. 3.5 yıldır Özdil de Köklü’nün faturasını ödemişti.

Şikayetçi olacak

Köklü şunları söyledi: “Otomatik ödeme talimatı vermiştim. Maaşımdan çekilen fatura bedeli uzun zamandır çoktu ama böyle bir karışıklık hiç aklama gelmedi. Bir süredir cenazemizden dolayı evde yoktuk. Eve gelip, faturayı gördüğümde 327 TL yazdığını gördüm. O zaman bir gariplik olduğunu hissettim. Sayaçları kontrol ettiğimde numaraların ve isimlerin birbirini tutmadığını gördüm. Meğerse komşumun faturasını ben, benim faturamı komşum ödüyormuş. Bu karışıklığın 3.5 yıl önce akıllı sayaç takılırken yapıldığını düşünüyorum. Şimdi sorumlular hakkında şikayetçi olacağım.”

Hakkı Özdil’in eşi Ayşe Özdil ise komşularının haber vermesi üzerine faturalardaki yanlışlığı fark ettiklerini belirterek karışıklığın bir an önce giderilmesini istedi.

Köklü ve Özdil, karışıklığın giderilmesinin ardından geçmişe dönük 3.5 yıllık fatura giderleri bedelinin de hesaplanıp karşılıklı helalleşeceklerini sözlerine ekledi.

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