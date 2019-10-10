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İkimiz de aday olursak hükümet sıkıntıya girer

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HP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, hükümetin büyük ortağı UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na kendisi ile birlikte aday olması durumunda hükümetin devamı ile ilgili sıkıntılı bir tablo ortaya koydu
İkimiz de aday olursak hükümet sıkıntıya girer

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün (09.10.2019)  Diyalog TV 'de Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtlarken, hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi Genel Bakanı Başbakan Ersin Tatar ile kendisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakip olması durumunda hükümetin devamının sıkıntıya gireceğini ifade etti.

Özersay, hükümet etmekle ilgli bir taahhüt ortaya koyduklarını ancak girilecek bir yarışın hükümet etmek ya da konan ilkelerin tersine hareket etmeyi gerektirmesi durumunda hükümetin devam etmemesinin daha hayırlı olacağını ifade etti.

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