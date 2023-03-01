İklim krizine bağlı ‘yeni normallik’

İspanya‘nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümeti, bu kış yeterli yağış almayan bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle ‘istisnai durum’ ilan ederek ilave önlemler açıkladı.

Katalonya Kırsal Alan, Gıda ve İklim Hareketi Bakanı Teresa Jorda, yağış eksikliğinin 29 ay boyunca yaşandığını ve halen sürdüğünü belirterek, yaşadıkları kuraklıktan dolayı alarm seviyesini üçüncü seviyeden ikinci seviyeye çıkardıklarını duyurdu.

Öncelikli hedef içme suyu kaynaklarını korumak

Basın toplantısı düzenleyen Jorda, bölge genelinde ilan ettikleri ‘istisnai durum’a ilişkin öncelikli hedeflerinin içme suyu kaynaklarını korumak olduğunu kaydetti; bunun için ek önlemler aldıklarını bildirdi.

İspanya’nın zengin ve endüstri bakımından önemli bölgelerinden olan Katalonya’da barajlardaki su miktarı da yüzde 17’ye kadar düştü, kullanılan suyun dip çamuruyla temas ederek bozulma riskiyle karşı karşıya olunduğu uyarıları yapıldı.

Bakan Jorda, Katalonya’da 2008’de yaşanan kuraklık sorunundan çok daha büyüğüyle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Alınan yeni tedbirler kapsamında, özel veya kamuya ait tüm bahçe ve yeşil alanların, ağaçların yaşamalarını sağlayacak miktardan fazla sulanmasının yasaklandığını, tarımda kullanılan su miktarının yüzde 40 azaltıldığını açıklayan Bakan, endüstride ve ev hayatında su kullanımındaki kısıtlamaların da yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkarıldığını aktardı.

Sadece İspanya değil, Avrupa’da başta İtalya ve Fransa olmak üzere birçok ülke bu kış yeterli kar ve yağmur alamadığı için şimdiden önemli bir kuraklık sorunu yaşıyor. Hükümetler ve uzmanlar önümüzdeki yaz durumun ağırlaşacağını ve ilkbahar aylarında yeterli yağış alınamazsa içme suyuna erişimin çok daha fazla güçleşeceğini söylüyor.

Avrupa Komisyonu‘na bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Avrupa’daki mevcut kuraklıkların haritası, ocak ayında güney Avrupa’nın birçok bölgesinde düşük toprak nemine ilişkin uyarılara yer veriyor. Uyarılar, orta ve güneybatı Fransa’dan kuzey İspanya, kuzey İtalya, güney Almanya‘nın yanı sıra kuzey Yunanistan ve güney Bulgaristan’ın önemli bölümleri ile Türkiye‘nin çoğunu kapsıyor.

Yakın zamanda Avrupa çapında görülen ve kuzey Romanya gibi bölgelerde şiddetli sellere neden olan şiddetli yağışlar, kış boyunca uzun süren kurak dönemin yarasına merhem olmuyor

İklim krizine bağlı ‘yeni normallik’

Kuraklığa karşı özel yüzme havuzlarının doldurulması ve halka açık yerlerde araba yıkanmasının yasaklanması ile deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi, kuruyan kuyuların tekrar aktif hale getirilmesi gibi önlemler aldıklarını hatırlatan Jorda, “Karşı karşıya olduğumuz beş kademeli büyük bir senaryonun dördüncü safhasındayız. Ek önlemler de yeterli olmazsa acil duruma geçeceğiz” dedi.

Katalan Bakan, yağış seviyesinde 1905’ten bu yana benzer bir durum yaşanmadığını bildirdi: “Herkes bu sorundan kurtulmamız için ne kadar yağış olmalı diye soruyor. Net bir cevap olmamakla beraber, dört ay boyunca günlük 40, 50, 60 litre yağış gerekiyor. İklim krizi bu tip senaryoları yeni normallik olarak tanımlıyor.”