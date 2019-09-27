İklim krizine karşı cuma protestoları Yeni Zelanda'da başladı

Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanan "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da Yeni Zelanda'da on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

İsveçli genç aktivist Greta Thunberg'in okula gitmeyerek cuma günleri iklim krizi karşıtı grev yapmasıyla başlayan harekete geçtiğimiz hafta Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya tüm dünyadan milyonlarca öğrenci dahil olmuştu.

Dünyanın hemen hemen tüm önemli şehirlerinde okula gitmeyen öğrenciler ve onlara destek veren çevre aktivistleri yürüyüşler yaparak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde buluşan dünya liderlerine küresel ısınmayı engellemek için daha fazla çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Yeni Zelanda'daki eylemleri organize eden İklim için Okul Grevi NZ platformu ülke genelinde 175 bin kişinin greve katıldığını duyurdu. Bu sayı ülke nüfusunun yüzde 3,5'ine tekabül ediyor.

Yine dünya çapında katılım olması beklenen eylemler Güney Kore, Japonya, Tayvan gibi uzakdoğu ülkelerinde yapılmaya başlandı.

Finlandiya'da da öğrenciler ve çevreci aktivistler iklim kriziyle mücadele için sokağa çıktı