İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibinin dünyaya dönüş yolculuğu başladı.

Amerikan Ulusal Uzay Ajansı (NASA), Alper Gezeravcı ile birlikte dört kişilik mürettebatı taşıyacak SpaceX/Axiom-3 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

NASA sosyal medya platformu X üzerinden yolculuğu canlı yayınlıyor.

Dragon kapsülü, dünya çevresinde dönüşe devam ederek belirlenen açı ile atmosfere girecek.

Mürettebatın dönüşü daha önce üç kez ertelenmişti.

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının Cuma günü dönüşü tamamlaması planlanıyor.

Ekibi taşıyan kapsül, Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel noktadan birine iniş yapacak. Kapsül suya indikten sonra astronotlar gemiye alınacak ve burada ilk muayeneleri yapılacak.

Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan kentine götürülecek.

Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek.

Astronotlar Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

Gezeravcı ISS'de daha önce düzenlenen veda töreninde bir konuşma yapmıştı.

Ekip arkadaşlarına ve Türkiye'ye teşekkür eden Gezeravcı, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde, adım attığımız yeni Türkiye yüzyılında icra ettiğimiz Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum" demiş eklemişti:

"Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı, sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Ekibin veda töreni Axiom Space tarafından canlı yayımlanmıştı.

13 deney gerçekleştirdi

Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı.

Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu.

Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi.

Deneylerde Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için, yeni nesil malzeme geliştirme çalışmaları yapıldı. Bunun yanı sıra uzaydaki zorlu koşulların insan bedeninin üzerindeki etkileri ve düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıklar incelendi. Uzun vadeli uzay görevlerinin sağlık üzerindeki daha geniş etkileri de araştırıldı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaştığı bilgilere göre yapay zekanın da kullanıldığı deneylerle aynı zamanda uzay yolculuklarının kanser ve diğer bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar üzerindeki potansiyel etkilerine dair dünya bilim literatürüne katkıda bulunacak önemli bulgular elde edilmesi bekleniyor.

Alper Gezeravcı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda gerçekleştirdiği bitki deneylerini de detaylandırdı.

Gezeravcı, "Bu araştırmalar değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi ölçüyor. Attığımız her bir adım Dünya'mızın geleceği için" dedi.

Alper Gezeravcı kimdir?

Alper Gezeravcı, 1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı.

Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı.

Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda 7 yıl kaptan pilotluk yaptı.

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Gezeravcı, askeri eğitimi sayesinde çok sayıda hayatta kalma kursuna katıldı, çeşitli görevlere gönderildi.

TRT’de katıldığı programda “Uzayla ilgili benim bir hayalim yoktu. Hayalim gökyüzü ile limitliydi” diyen Gezeravcı, Türkiye’nin insanlı ilk uzay projesi için başvuru çağrısı haberlerini gördükten sonra gerekli kriterleri gözden geçirdiğini, daha sonra astronotların biyografilerini incelediğini ve kendinin de yapabileceğine kanaat getirdikten sonra başvurmaya karar verdiğini anlatmıştı.