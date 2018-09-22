  • BIST 97.988
  • Altın 242,791
  • Dolar 6,2610
  • Euro 7,3524
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

İmam camide Suriyeli kadınla basıldı! Diyanet açığa aldı...

»
Manisa ’da görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam E.Ö. camide bir kadınla seks yaparken yakalandığı gerekçesiyle açığa alındı.
İmam camide Suriyeli kadınla basıldı! Diyanet açığa aldı...

MANİSA'de görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam E.Ö'nün camiye Suriyeli bir kadın aldığını gören cemaat camiyi bastı, imam kapıyı kilitleyip 40 dakika direndi. Polisin yoğun çabasıyla kapıyı açan imam, yatsı vakti de mihraba geçip namaz kıldırmak isteyence cemaat tepki gösterdi, imam namazı kıldıramadan camiden ayrıldı. Bu olay üzerine imam Diyanet tarafından görevden alındı. 

ÖĞLE CEMAATİNİ DAĞITTIKTAN SONRA... Manisa'nın yerel gazetelerinden Manşet'in haberine göre, Salihli’nin Kurtuluş Mahallesi’nde imamlık yapan E. Ö. öğle namazını kıldırdıktan ve cemaatin dağılmasından sonra bir kadını camiye aldı. Durumu fark eden cemaatten birkaç kişi ise polis çağırdı. Caminin etrafında kalabalığın toplanmasının ardından 5 araç ve 3 motosikletli polis ekibi camiye geldi. Kapıyı kilitleyen imam 40 dakika boyunca polislere açmadı.

'TEMİZLİK YAPIYORDUK ÇOK YORULMUŞUZ'... Gazetenin haberine göre polisin ısrarları sonucu kapıyı Suriyeli olduğu belirtilen kadın açtı, ardından imam E. Ö. de çıktı. Kadın "Temizlik yapıyorduk, çok yorulmuşuz" derken, karakola götürülen ikili ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

YATSI NAMAZI KILDIRMAK İSTEYİNCE... İmamın daha önce de yardım bahanesiyle birçok kez evli olan kadının evine gittiği iddia edildi. İmam E. Ö.’nün daha sonra yatsı namazını kıldırmak istemesine ise cemaat tepki gösterdi. Bunun ardından imam, namazı kıldırmadan camiyi terk etmek zorunda kaldı.

İMAM AÇIĞA ALINDI... Konunun açığa çıkmasının ardından İmam Eyüp Ö. açığa alındı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan, olay hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ekonomik kriz vurmaya devam ediyor: Bir şirket daha konkordato istedi21 Eylül 2018 Cuma 13:09
  • Ankapark'ın maliyetini açıklayan Melih Gökçek: Parası halkın cebinden çıktı21 Eylül 2018 Cuma 09:14
  • Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı (Sevim Emre'den açıklama)21 Eylül 2018 Cuma 09:12
  • IMF'den Türkiye açıklaması: "Not ettik"21 Eylül 2018 Cuma 09:00
  • Türkiye'de Çimentoda üretim yarı yarıya azaldı21 Eylül 2018 Cuma 08:47
  • Enis Berberoğlu'yla ilgili sürpriz karar! Yargıtay tahliye verdi21 Eylül 2018 Cuma 08:31
  • Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!20 Eylül 2018 Perşembe 20:23
  • Çalıştığı bankayı 15 milyon lira dolandırıp izne çıktı20 Eylül 2018 Perşembe 16:37
  • Sümeyye Erdoğan, Phantom 4 uçağında20 Eylül 2018 Perşembe 14:33
  • Azeri iş adamı Etimat İsmailov ofisinde öldürüldü20 Eylül 2018 Perşembe 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti