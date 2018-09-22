İmam camide Suriyeli kadınla basıldı! Diyanet açığa aldı...

Manisa ’da görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam E.Ö. camide bir kadınla seks yaparken yakalandığı gerekçesiyle açığa alındı.

MANİSA'de görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam E.Ö'nün camiye Suriyeli bir kadın aldığını gören cemaat camiyi bastı, imam kapıyı kilitleyip 40 dakika direndi. Polisin yoğun çabasıyla kapıyı açan imam, yatsı vakti de mihraba geçip namaz kıldırmak isteyence cemaat tepki gösterdi, imam namazı kıldıramadan camiden ayrıldı. Bu olay üzerine imam Diyanet tarafından görevden alındı.

ÖĞLE CEMAATİNİ DAĞITTIKTAN SONRA... Manisa'nın yerel gazetelerinden Manşet'in haberine göre, Salihli’nin Kurtuluş Mahallesi’nde imamlık yapan E. Ö. öğle namazını kıldırdıktan ve cemaatin dağılmasından sonra bir kadını camiye aldı. Durumu fark eden cemaatten birkaç kişi ise polis çağırdı. Caminin etrafında kalabalığın toplanmasının ardından 5 araç ve 3 motosikletli polis ekibi camiye geldi. Kapıyı kilitleyen imam 40 dakika boyunca polislere açmadı.

'TEMİZLİK YAPIYORDUK ÇOK YORULMUŞUZ'... Gazetenin haberine göre polisin ısrarları sonucu kapıyı Suriyeli olduğu belirtilen kadın açtı, ardından imam E. Ö. de çıktı. Kadın "Temizlik yapıyorduk, çok yorulmuşuz" derken, karakola götürülen ikili ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

YATSI NAMAZI KILDIRMAK İSTEYİNCE... İmamın daha önce de yardım bahanesiyle birçok kez evli olan kadının evine gittiği iddia edildi. İmam E. Ö.’nün daha sonra yatsı namazını kıldırmak istemesine ise cemaat tepki gösterdi. Bunun ardından imam, namazı kıldırmadan camiyi terk etmek zorunda kaldı.

İMAM AÇIĞA ALINDI... Konunun açığa çıkmasının ardından İmam Eyüp Ö. açığa alındı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan, olay hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi.