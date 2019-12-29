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“İngiliz Milletler Topluluğu Deneme Yarışmasında” Yakın Doğu Koleji Öğrencilerine Gümüş ve Bronz Ödül…

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“İngiliz Milletler Topluluğu Deneme Yarışmasında” Yakın Doğu Koleji Öğrencilerine Gümüş ve Bronz Ödül…
“İngiliz Milletler Topluluğu Deneme Yarışmasında” Yakın Doğu Koleji Öğrencilerine Gümüş ve Bronz Ödül…

İngiliz Milletler Topluluğu tarafından düzenlenen “Kraliçe'nin İngiliz Milletler Topluluğu Milletler Deneme Yarışması 2019’a (The Queen’s Commonwealth Essay Competition 2019) katılan Yakın Doğu Koleji öğrencileri Dilara Konti ve Bertuğ Manavoğlu, Gümüş ve Bronz ödüle layık görüldü.

Bağlı Bir Milletler Topluluğu” temasıyla düzenlenen ve birçok ülkeden yaklaşık 11 bin öğrencinin katıldığı, aralarında Amerika Birleşik Devletleri ve Karayip Adalarından 246 öğrencinin de bulunduğu uluslararası prestiji yüksek kompozisyon yarışmasında, binlerce öğrenciyi geçen Yakın Doğu Koleji öğrencisi Dilara Konti ikinci, Bertuğ Manavoğlu da üçüncülük ödülü kazandı.

“Kraliçe'nin İngiliz Milletler Topluluğu Milletler Deneme Yarışması 2019, son sınıf öğrencileri dalında yarışan Yakın Doğu Koleji 12 GCE öğrencisi Dilara Konti, “ Çevremize Sahip Çıkmak İçin Hep Birlikte Elele Çalışabilirmiyiz? (Connected By The Oceans; Can We Work Together To Protect The Environment)” konulu kompozisyonuyla ikinci olarak “Silver Award”, 12 GCE öğrencisi Bertuğ Manavoğlu da, “İnsanoğlunu Gelecekte Neler Bekliyor” (We Are All Now Connected By The Internet, Stephen Howkıng. What Does The Future Hold For Mankind?) konulu kompozisyonuyla üçüncü olarak  “Bronze Award” ödülü kazandı.

“Hedeflere ve Amaca Uygun Çeşitli Eğitim Programlarlarımız Var”

Yakın Doğu Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı Nezire Dahlameroğlu yaptığı açıklamada, öğrencilerinin elde etmiş olduğu bu büyük başarının, tecrübeli ve işinin uzmanı İngilizce öğretmenlerinin fedakar ve azimli çalışması ile çalışma sürecini çok iyi değerlendiren öğrencilerinin başarısı olduğunu söyledi.

6. sınıftan itibaren öğrencilerin dil gelişimine gösterdikleri titizlik, onların İngilizce gramer bilgisinin, kelime hazinesinin geliştirilmesi, örnek yazıları sıklıkla okumaları ve yazdıkları yazıların sürekli kontrolüyle gerçekleştiğini ifade eden Dahlameroğlu, “Öğrencilerimizi yetiştirirken hedefe ve amaca uygun iyi organize edilmiş bir programla çalışıyoruz” dedi.

Yazının sadece bir öğretim tekniği değil, öğrencinin kişisel tarzını, üstün estetik beğenisini oluşturan, geliştiren önemli bir sanat dalı olduğuna dikkat çeken Dahlameroğlu, “Yazı yazabilmek bu anlamda teknikten çok daha öte bir şeydir, kişiliğin göstergesidir. Öğrencinin kişiliğinin olgunlaşmasında etkili süreçtir. Onların ilgisini uyandıracak, olgunluk derecelerine, düşünsel ilgi ve zihinsel algılama düzeylerine, gereksinimlerine yanıt verecek, daha işlek daha seri, hızlı yazı yazmaya uygun programlar geliştirmekteyiz. Bu vizyonla da Yakın Doğu Koleji olarak başarılarımız giderek artmakta ve dünyada da adımızı duyurmaktayız” diye konuştu.

Aldığım Eğitim Hayallerime Ulaşmama Kapı Açıyor…

İkincilik ödülünün sahibi Dilara Konti de elde ettiği başarıyla ilgili olarak, Yakın Doğu Kolejinde aldığı eğitimin hayallerine ulaşmasını sağladığını dile getirdi.

Konti; “Okulumda aldığım İngilizce eğitim beni akademik sınavlarımda da sosyal yaşantımda da yaşıtlarımdan ayırmış, kendime daha güvenli ve hayallerime ulaşmamı sağlayan büyük bir etken oldu. Hiçbir özel derse ihtiyaç duymadan geldiğim bu noktadan çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Akademik Sınavlardaki Başarımız Aldığımız Kaliteli İngilizce eğitim Sayesinde Oluyor…

Üçüncülük ödülünün sahibi Bertuğ Manavoğlu: “Ortaokuldan itibaren almış olduğum kaliteli İngilizce eğitimimin girdiğim akademik sınavların yanı sıra böylesi bir yarışmada da bana başarı getirmesine çok mutlu oldum. Emeği olan tüm öğretmenlerime ve okul idareme teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

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