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İngiliz milletvekilleri, KKTC'ye direkt uçuşların başlatılması çağrısı yapılan mektuba imza attı

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İngiltere'de 54 milletvekili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısının yapıldığı mektubu imzaladı.
İngiliz milletvekilleri, KKTC'ye direkt uçuşların başlatılması çağrısı yapılan mektuba imza attı

Aralarında iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekillerinin olduğu farklı siyasi partilerden 54 milletvekili, Dışişleri Bakanı David Cameron'a hitaben yazdıkları mektupta, İngiltere'den Kıbrıs adasının en büyük havalimanı olan Ercan Uluslararası Havalimanı'na direkt uçuşların başlatılmasına yönelik desteğini ifade etti.

Mektupta, İngiltere'nin, etnik kökeni ne olursa olsun tüm Kıbrıslıların potansiyellerini gerçekleştirmede eşitlik ve keyfi ayrımcılıktan uzak şekilde yaşamlarını sürdürme hakkına sahip olmalarını sağlamaktan sorumlu olduğu belirtildi.

İngiltere'de 300 bin Kıbrıs Türkünün, KKTC'de ise 15 bin İngilizin yaşadığına işaret edilen mektupta, "Kıbrıslı Türkler, İngiltere'yi tarihsel olarak çıkarlarının sadık savunucusu olarak görmekte ve doğrudan uçuşlar konusunun çözüme kavuşturulması için İngiliz hükümetini ara bulucu olmaya çağırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşlara izin verilmemesi sebebiyle yolcuların Türkiye üzerinden KKTC'ye gittiği belirtilen mektupta, bu durumun özellikle yaşlı ve hastalar için seyahati oldukça zorlaştırdığı vurgulandı.

Mektupta, İngiliz hükümetinin, KKTC'nin izolasyonuna son verilmesi konusunda Kıbrıs Türk halkına verdiği taahhüdü yerine getirmediğine ve tedbirlerin yumuşatılması konusunu görüşmeye yanaşmadığına işaret edildi.

"Tayvan'a uçuş izni veriyorsa, KKTC'ye neden vermesin?"

Milletvekilleri, mektupta, İngiltere'nin resmi olarak tanımadığı bazı ülkelere uçuş izni verdiğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"İngiltere, Kosova gibi Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olmayan ülkelere ve Tayvan gibi resmi olarak tanımadığı ülkelere uçuş izni veriyorsa, KKTC'ye neden vermesin? Yeni Ercan Uluslararası Havalimanı, uluslararası havacılık güvenliği standartlarına uymakta ve her yıl yüz binlerce yolcuyu güvenle ağırlamaktadır. Akrotiri (Ağrotur) ve Dhekelia (Dikelya) üsleri, bölgesel güvenlik söz konusu olduğunda İngiltere'nin en önemli varlıklarından ikisidir. İngiliz hükümeti Kıbrıslı Türklerle anlamlı ilişki kurmaya yanaşmazsa, bunun yerine Rusya ve İran gibi ülkelerin bunu yapmasına izin vermiş oluruz ki bu da İngiltere'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik konumunu temelden sarsar."

Mektupta, adalet ve İngiltere'nin ulusal güvenliği için hükümetten, Kıbrıslı Türklere verdiği taahhütleri yerine getirdiğine dair net mesaj göndermesi ve diğer ülkelere İngiltere'nin adadaki etkisinin azalmadığını, aksine sabit olduğunu göstermesi istendi.

Mektupta, Ercan Uluslararası Havalimanı'na doğrudan uçuşların yapılması ve yüz binlerce insanın seyahatinin kolaylaştırılması talep edildi.

İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler, KKTC'ye Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden uçabiliyor

İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden KKTC'ye doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden KKTC'ye uçabiliyor.

İngiltere'de bu konuda daha önce de kampanyalar düzenlenerek 10 bini aşkın imza toplanmış, İngiliz parlamentosu yazılı açıklama yaparak KKTC'ye doğrudan uçuş düzenleme planlarının olmadığını bildirmişti.

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