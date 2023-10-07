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İnsan eti yemekten fazlası: Yamyamlık, Avrupa’da cenaze ritüeliymiş

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Kuzey ve batı Avrupa’da 15 bin yıl önceki yerleşim yerlerinde sıkça görülen yamyamlık, Magdaleniyen kültüründe yaygın bir cenaze ritüeliymiş.
İnsan eti yemekten fazlası: Yamyamlık, Avrupa’da cenaze ritüeliymiş

EuroNews Türkçe’nin dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinden Quaternary Science Reviews’den aktardığına göre yamyamlık sadece ‘insan eti yemekten’ ibaret değildi. İnsanlar ölülerini zorunluluktan değil, kültürlerinin bir parçası olarak yiyordu.

Geç Üst Paleolitik (eski taş çağı) dönemde yaklaşık 11 bin ila 17 bin yıl önce yaşamış Magdaleniyenlere odaklanan araştırmada, çoğu Fransa’da olmak üzere Almanya, İspanya, Rusya, Britanya, Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz’de 59 Magdaleniyen bölgesi incelendi. 

Bu bölgelerin 25’indeki mezar kültürünü yorumlayabilen araştırmacılar, 15 bölgede çiğneme izleri olan insan kalıntıları, kesik izleri olan kafatası kemikleri ve iliğini çıkarmak için kasıtlı olarak kırılmış kemiklere rastladı. 

Yamyamlık yaygınmış

Araştırmacılara göre tüm bunların kuzey ve batı Avrupa’daki yerleşim yerlerinde sıkça görülmesi, yamyamlığın Magdaleniyen kültüründe yaygınlığını, beslenmeden ziyade bir gömme ritüeli olarak benimsendiğini gösteriyor.

Çalışmada şöyle dendi: “Magdaleniyen yerleşimlerindeki yamyamlık vakalarının sıklığının, bu davranışın daha önceki veya daha sonraki insan gruplarında görülme sıklığını aştığı yadsınamaz bir gerçek. Bu da bize ölü yamyamlığının Magdaleniyen insanlarının ölülerinden kurtulmak için kullandığı bir yöntem olduğunu düşündürüyor.”

Ulusal Tarih Müzesi’nde paleoantropolog ve baş araştırmacı Silvia Bello, yamyamlığın ‘sadece zorunluluktan dolayı uygulanmadığını’ belirtip şunu ekledi: “Bu insanlar ölülerini gömmek yerine yiyorlardı. Bu başlı başına ilginç, çünkü yamyamlığın bir cenaze uygulaması olarak şimdiye kadar bilinen en eski kanıtı.”

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