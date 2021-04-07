İran gemisinin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı iddia edildi

Al Arabiya kanalı, bir İranlı kargo gemisinin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığını iddia etti.

Al Arabiya kanalı, bir İranlı kargo gemisinin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığını iddia etti.

Kanala konuşan kaynaklar, geminin Eritre açıklarında saldırıya uğradığını ve geminin İran Devrim Muhafızları'yla ilişkili olduğunu öne sürdü.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'se, söz konusu geminin bir limpet mayınına çarptığını bildirdi. Geminin adının Iran Saviz olduğunu belirten Tasnim, "Iran Saviz gemisi, son yıllarda ticari gemilere eskortluk yapma görevi için gönderilen İranlı komandolara destek vermek için Kızıldeniz'de bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

İddialara göre, İranlı ve İsrailli gemilere 25 Şubat tarihinden bu yana toplam 4 saldırı gerçekleşti.