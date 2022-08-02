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İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi

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İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya çıktı.
İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi

 

İran'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu son bir haftada yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya yükseldi, 16 kişi halen kayıp olduğu açıklandı.

Ülkede 24 eyaletin sel ve yağmurdan etkilendiğini kaydeden Nami, selde en fazla can kaybının Tahran eyaletinde yaşandığını, onu Kirman, Yezd, Mazenderan, Merkezi, Sistan-Balucistan ve Loristan eyaletlerinin izlediğini aktardı.

Nami, sel nedeniyle 20 bin konutun hasar gördüğünü, bunlardan 13 bininin onarılabileceğini, 7 bininin ise yeniden imar edilmesi gerektiğini kaydetti.

İran resmi makamları selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra selzedelere yardım çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.

Son olarak İran Kriz Yönetimi Teşkilatı Yeniden Yapılanma ve Rehabilitasyon Teknik ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı Nejat Cihani, İran’ın resmi ajansı İRNA’ya yaptığı açıklamada yaşanan sellerde 6'sı Iraklı olmak üzere 69 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.

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