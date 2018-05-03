İskele Belediye Başkanlığı'na aday oluyor

İskele Belediye Başkanlığı'na bir aday daha...
Oktay Güney yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile Bağımsız adaylığını açıklayacağını duyurdu.
Güney'e bazı siyasal partilerin de destek açıklaması bekleniyor.
İskele Belediye Başkanlığı'na bir aday daha...
Oktay Güney yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile Bağımsız adaylığını açıklayacağını duyurdu.
Güney'e bazı siyasal partilerin de destek açıklaması bekleniyor.
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