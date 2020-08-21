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İskele İlçe Emniyet Kurulu “Covid-19” gündemi nedeniyle toplandı

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İskele İlçe Emniyet Kurulu “Covid-19” gündemi nedeniyle toplandı
İskele İlçe Emniyet Kurulu “Covid-19” gündemi nedeniyle toplandı

Toplantıda, maske takılması, mesafe kurallarına uyulması ve hijyen kurallarının kontrolü için kararlar alındı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında toplanan ve aralarında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da yer aldığı İskele İlçe Emniyet Kurulu da yer aldı.

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle:

Kaymakamlık, polis, ilçe ve belde belediyeleri; işyeri, eğlence mekanları, lunapark, tombala çekiliş mekanları ve buna benzer insanların toplu olarak bulunduğu yerleri etkin bir şekilde denetleyecek.

Köy muhtarları; dezenfekte çalışmalarını, bağlı bulunduğu ilçe veya belde belediyesiyle eşgüdüm içerisinde yürütecek.

Eksik olan maske, eldiven, dezenfektan ve buna benzer hijyen ürünlerin temini konusunda sağlık bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle irtibat kurularak eksiklikler tamamlanacak

İlçe Emniyet Kurulu kendi arasındaki etkin iletişimi sağlayacak. Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde işbirliği yapılabilmesi için, gerekli iletişim kanallarının aktif olması sağlanacak. .

Polis teşkilatı, spor müsabakalarının oynanması esnasında, seyircilerin sosyal mesafe ve maske kontrolünü etkin şekilde yapacak.

Toplu ulaşım araçlarında maske ve sosyal mesafenin korunması kontrol edilecek.

İşletmelerin, işletmelerin girişince kişilerin sıcaklığını ölçüp, kayıt altına alması sağlanacak.

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