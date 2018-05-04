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İskele’de UBP aday adayları kazan kaldırdı

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KKTC’de 24 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis Üyelikleri ile ilgili olarak aday belirleme çalışmaları devam ediyor.
İskele’de UBP aday adayları kazan kaldırdı

Taner ULUTAŞ

Partiler destekleyecekleri başkan adayları ile Belediye Meclis Üyelerini açıklamaya başladı.Ancak İskele’de UBP Belediye Meclis üyeliği için 20 adayın başvuruda bulunması tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

20 ADAY BELİRSİZLİĞİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR

İskele Belediyesi Meclis Üyeliği için DP’den UBP’ye geçen ve aday olacakları sözü verilen 2 adayın yanısıra şuanda Belediye Meclis üyesi 6 kişi ile birlikte 20 aday belirsizliğin giderilmesini bekliyor. Adaylar, Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün bir kısım aday adayına, banko adaysınız sözü verdiğini dile getirirken, bunun parti geleneklerine aykırı olduğunu belirtiyor.

20 ADAYDAN TORPİL SONRASINDA 2 ADAY ADAYI KALDI

Güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, "İskele’de, UBP’de işler çok karışık. Meclis üyeliğine baş vuran 20’ye yakın aday adayı var. Bunlardan biri de benim çok yakın bir arkadaşımdır. Parti yetkilileri, 6 mevcut meclis üyesini banko aday göstertti.Demokrat Partiden UBP’ye geçen iki aday adayı ile birlikte aday sayısı 8’e yükseldi. Dolayısıyla geriye sadece 2 aday adaylığı kaldı" dedi.

UBP’YE GEÇİN BANKO ADAYSINIZ

Ayni kaynak açıklamalarına devamla, "DP’den geçen iki aday adayına Genel Başkan eğer UBP’ye geçerseniz banko adaysınız diye söz vermiş. Yeni tüzüğe göre ekstra 2 tane daha bayan olması gerekiretti 8 aday adayı. Geriye kalır 2 kişi ve maalesef, bu 2 kişide 20’ye yakın aday adayı arasından belirlenecekmiş.Kök partililer bu işin üyeye gidilmesi gerektiğini ve aday adaylarını üyenin belirlemesini istiyor. Kısacası bölgedeki yetkililere ve partinin yetkililerinin aday adayları belirlemesini, torpil mekanizması çalışacağı için istemiyor" ifadesinde bulundu.

UBP’LİLER BU DURUMDAN RAHATSIZ

"Örneğin benim çok yakın arkadaşım, bir başka deyişle kankam olan Ahmet Orun,  doğma büyüme UBP’lidir.  4 dönem İskele örgütü gençlik kolları başkanlığı, 3 dönem iskele ilçe gençlik kolları Başkanlığı yapmış birisidir. Futbolu ile de bölge insanının sevgisini ve sempatisini kazandı diyen ayni kaynak, seçim geldi çattı. Bugün oldu torpil mekanizması dışında kalan aday adayları, bir cevap alamadı.Kök UBP’liler bu durumdan çok rahatsız. Kısacası bu adaletsizliği buralarda kimse benimsemiyor. Parti yetkilileri belki bu durumu görür ve giderek büyümekte olan tepkiler daha çok büyümeden aday adaylarını belirleme işini üyeye götürüp adaylar o şekilde belirlenir. Aksi takdirde buralarda çok şey değişir" dedi.

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