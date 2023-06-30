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İsmail Kartal gözyaşıyla veda ettiği Fenerbahçe’ye tam yetkiyle geldi

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2022’de ağlayarak ayrıldığı Fenerbahçe'ye geri dönen İsmail Kartal bu kez kendi kuracağı takımla sezona başlayacak. “Seni yalnız bırakmayacağız. Birlikte başaracağız” diyen yönetim de arkasında olacak.
İsmail Kartal gözyaşıyla veda ettiği Fenerbahçe’ye tam yetkiyle geldi

Fenerbahçe’de İsmail Kartal geri döndü üstelik bu kez hiç olmadığı kadar güçlü…

Sarı-lacivertlilerde Kartal ilk kez 2014'te teknik patronluk yaptı. Ersun Yanal'ın sezon başlamadan istifa etmesi sonrası yardımcısı olan tecrübeli hoca apar topar teknik direktörlüğe getirildi. İsmail Kartal 2022'de bu kez Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından görevi devraldı. Ve yıl 2023; Kartal bu kez sezon hazırlıkları başlamadan direksiyona oturuyor.

UYUM DÖNEMİ GEÇİRECEK

Başkan Ali Koç'un “Camiayı bilen, Samandıra'yı tanıyan” nitelemesiyle işaret ettiği isim olan İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kendi takımını kurma fırsatı bulacak.

İlk sezonunda Yanal'ın, ikinci döneminde ise Pereira'nın oluşturduğu oyuncu gruplarıyla başarı kovalayan tecrübeli teknik adam, bu kez istediği transferleri yaptırabilecek, takımıyla alışma-uyum süresi geçirecek ve kendi antrenman metotlarıyla ilk günden itibaren çalışma şansına sahip olacak.

KETENCİ VE BAKİ MESAİDE

İsmail Kartal'ın bir diğer artısı ise yönetim kurulunun tam desteği ile çalışacak olması. Göreve gelmesi için yoğun çaba harcayan yönetici Ahmet Ketenci, Kartal'ın en yakınındaki isim olacak. Futbol Şubesi Sorumlusu Selahattin Baki de İsmail Kartal ile birlikte çalışacak. Başkan Ali Koç'un ise deneyimli çalıştırıcıya, “Yönetim kurulu olarak seni asla yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Birlikte başaracağız” dediği biliniyor.

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