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İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü

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İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) "Caminando Fronteras" (Yürüyen Sınırlar), geçen yıl Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına doğru deniz yoluyla düzensiz göçte 2 bin 390 kişinin öldüğünü açıkladı.
İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü

Caminando Fronteras, Kuzey Afrika’dan İspanya’ya düzensiz göçle ilgili 2022 raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, İspanya’ya düzensiz göçte en zorlu güzergah olarak gösterilen, Atlantik Okyanusu üzerindeki Kanarya Adaları’nda, yolculuk sırasında hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 1784 olduğu kaydedildi.

288’İ KADIN

Kanarya Adaları’nda ölenler de dahil olmak üzere, İspanya’ya gelmeye çalışırken olumsuz hava koşulları nedeniyle bot, tekne gibi kendilerini taşıyan deniz araçlarının batmasından, sıvı kaybı veya gıda yetersizliğinden dolayı hayatını kaybeden toplamda 2 bin 390 düzensiz göçmenden 288’inin kadın, 101’inin de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Denizde yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin yüzde 91,42’sinin cesetlerinin bulunamadığına işaret edilen raporda, bunun aileler üzerinde “hukuki ve psikolojik sonuçları nedeniyle korkunç bir etki yarattığı” ifade edildi.

KARA YIL

Raporda düzensiz göçmenlerin “her seferinde çok daha zorlu güzergahlar üzerinden İspanya’ya ulaşmaya çalıştığı” kaydedildi.

İspanya’ya doğru düzensiz göçte “kara yıl” olarak gösterilen 2021’de 4 bin 639 kişi hayatını kaybetmişti.

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