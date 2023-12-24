İsrail 700 Hamas ve İslami Cihad üyesinin gözaltına alındığını açıkladı

İsrail ordusu ve iç istihbarat örgütü Şin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada şüphelilerden bazılarının sivil halk arasında saklandığı ve gönüllü olarak teslim oldukları belirtildi.
İsrail, Hamas'ı ortadan kaldırmak amacıyla Gazze'ye başlattığı askeri operasyon ve işgalden bu yana toplam 700 Filistinli militanın gözaltına alındığını açıkladı.
Hamas, İsrail saldırılarında öldürülenlerin çoğunun çocuklar ve kadınlar olduğunu belirtiyor.
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