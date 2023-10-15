  • BIST 8113.3
  • Altın 1722.529
  • Dolar 27.7558
  • Euro 29.1695
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM Gazze'de 1 milyon kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı

İsrail Gazze'de tahliye için verdiği süre doldu, WHO tahliye emrini 'ölüm cezası' diye tanımladı

» »
İsrail Gazze'de tahliye için TSİ 13:00'e dek verdiği süre doldu, WHO tahliye emrini 'ölüm cezası' diye tanımladı
İsrail Gazze'de tahliye için verdiği süre doldu, WHO tahliye emrini 'ölüm cezası' diye tanımladı

İsrail'in Gazze'ye beklenen kara saldırısı öncesi binlerce Filistinli Gazze'nin güneyine geçmeye devam ediyor.

İsrail Ordusu'nun, tahliyelerle ilgili son güncellemesinde, hala Kuzey Gazze'de bulunan sivillerin Türkiye saatiyle 10:00 - 13:00 arasında güneye geçmeleri gerektiğini vurgulanmıştı. Bu süre de doldu.

Tahliyelerin Beyt Hanun'dan Han Yunus'a giden tek bir güzergahta yapılması gerektiği ve bu güzergahın hedef alınmayacağı kaydedilmişti.

İsrail Ordusu son birkaç günde tahliye penceresini değiştirdi

İlk olarak Cuma verilen 24 saatlik süre dün öğleden sonra dolmuştu,

Dünya Sağlık Örgütü ise tahliye çağrısını kınadı ve hastanelerde yatanların zorla yerinden edilmesinin bir "ölüm cezası" olacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Gazze cehenneme dönüyor13 Ekim 2023 Cuma 15:03
  • Filistin Sağlık Bakanı: Tüm ülkeleri yardım etmeye çağırıyorum13 Ekim 2023 Cuma 13:57
  • BM: İsrail önümüzdeki 24 saat içinde 1,1 milyon kişinin Gazze’nin kuzeyinden ayrılmasını istiyor13 Ekim 2023 Cuma 08:56
  • Suriye devlet televizyonu: İsrail; Şam ve Halep havalimanlarına saldırdı12 Ekim 2023 Perşembe 14:51
  • Mısır, Gazze'ye açılan Refah Geçiş Kapısı'nın açık olduğunu duyurdu12 Ekim 2023 Perşembe 14:39
  • Savaşta korkutan gelişme: İsrail, Suriye’yi bombalıyor12 Ekim 2023 Perşembe 14:38
  • İsrail ordusu, Hamas’ın yeraltında inşa ettiği tünelleri hedef aldığını açıkladı12 Ekim 2023 Perşembe 11:43
  • Gazze’de elektrik tümden kesildi11 Ekim 2023 Çarşamba 15:36
  • Gazze'de insanlar ekmek kuyruğunda, enerji santralinde sadece 3 saatlik yakıt kaldı11 Ekim 2023 Çarşamba 12:19
  • BM: İsrail'in hava saldırıları sonucu 260.000'den fazla Gazzeli yerinden edildi11 Ekim 2023 Çarşamba 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti