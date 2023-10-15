İsrail Gazze'de tahliye için verdiği süre doldu, WHO tahliye emrini 'ölüm cezası' diye tanımladı

İsrail Gazze'de tahliye için TSİ 13:00'e dek verdiği süre doldu, WHO tahliye emrini 'ölüm cezası' diye tanımladı

İsrail'in Gazze'ye beklenen kara saldırısı öncesi binlerce Filistinli Gazze'nin güneyine geçmeye devam ediyor.

İsrail Ordusu'nun, tahliyelerle ilgili son güncellemesinde, hala Kuzey Gazze'de bulunan sivillerin Türkiye saatiyle 10:00 - 13:00 arasında güneye geçmeleri gerektiğini vurgulanmıştı. Bu süre de doldu.

Tahliyelerin Beyt Hanun'dan Han Yunus'a giden tek bir güzergahta yapılması gerektiği ve bu güzergahın hedef alınmayacağı kaydedilmişti.

İsrail Ordusu son birkaç günde tahliye penceresini değiştirdi

İlk olarak Cuma verilen 24 saatlik süre dün öğleden sonra dolmuştu,

Dünya Sağlık Örgütü ise tahliye çağrısını kınadı ve hastanelerde yatanların zorla yerinden edilmesinin bir "ölüm cezası" olacağını belirtti.