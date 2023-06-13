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İştah açan iş ilanı: Haftada 12 pizza yiyecek eleman aranıyor

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ABD’de Wisconsin-Madison Üniversitesi, yemek düşkünlerinin iştahını açacak bir iş ilanı yayınladı.
İştah açan iş ilanı: Haftada 12 pizza yiyecek eleman aranıyor

ABD'de yeni bir araştırma için her hafta 12 pizza ve 24 peynir çeşidi deneyecek bir kişi aranıyor. Wisconsin-Madison Üniversitesi, Süt Ürünleri Araştırma Merkezi'nde çalışacak bir “lezzet tadımcısı” aradığını duyurdu.

İşe alınacak şanslı kişi tadımcılardan oluşan bir uzmanlar grubuna katılarak çeşitli yiyecekleri nasıl tanımlayacağını öğrenmek üzere eğitilecek. Uzman tadımcı olacak bu kişi, sunulan yiyecek örneklerini görünüşlerine, dokularına ve tatlarına göre sınıflandıracak.

Ürün araştırma geliştirme amaçlı çalışmada görev alacak çalışan, her hafta 12 pizza, çeşitli peynirler ve çalışmada yer alan diğer gıdaları tüketecek. Üniversite kampüsünde haftada 3 gün çalışacak tadımcı, saatte 15 dolar kazanacak.

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