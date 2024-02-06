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İstanbul Adliyesi'nde kontrol noktasına silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

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İstanbul Adliyesi önündeki meydanda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı.
İstanbul Adliyesi'nde kontrol noktasına silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda kontrol noktasına silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

"2 saldırgan ölü ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yönelik saldırı girişiminde 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini, 3'ü polis, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

2 kişi DHKP/C mensubu

Bakan Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki kontrol noktasına yönelik öldürülen 2 kişinin DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi. 

Yerlikaya, "Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı 'şiddetle lanetlediğini' belirtti.

Saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi öldüren polislere teşekkür eden Tunç, saldırıda yaralanan polis memurları ve vatandaşlara acil şifa diledi.

Yılmaz Tunç, "Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." ifadesini kullandı.

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