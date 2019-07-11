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İşte ücretler!

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Güneyde cep telefonu kullanım tarifesi açıklandı
İşte ücretler!

Turkcell hatları ile Güneyde roaming açarak yapılacak görüşmelerin dakikası 4.00 TL olarak belirlendi.

Güney Kıbrıs dolaşım servisinizi GUNEY yazıp 1717’ye SMS göndererek servisi açabilirsiniz..

GÜNEY KIBRIS'TA KULLANIM ÜCRETLERİ

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