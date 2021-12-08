İşte YDP aday adayları listesi

Yeni Doğuş Partisi Milletvekili aday adayı listesi
Lefkoşa
1. Salih Güneş 2. Banu Bozlakoğlu 3. Adem Küçükandaç 4. Metin Akar 5. Türkeş Karşılı 6. Yılmaz Kaldırım 7. Özlem Ayşe Doğandemir 8. İsmail Kemal Altuncuoğlu 9. Süleyman Atlar 10. Mehmet Erol 11. Hüseyin Gürlek 12. Suphi Asiltürk 13. Eda Yenen 14. Yavuz Aydın 15. Ali Yenen 16. Hüseyin Azer Özkan 17. İrfan Yılmaz 18. Mustafa Yeşil 19. Erşah Sabit Yılmaz 20. Ali Akın Önder 21. Ali Ömer Yayla 22. Zafer Kemaloğlu 23. Sinan Tuğantemir 24. Zalhe Aylak 25. Zeynep Sinem Keser
Gazimağusa
1. İlter Ömeroğlu 2. Ramazan Gündoğdu 3. Habibe Çetin 4. Ali Koruk 5. Tamer Karakaşlı 6. Mahmut Hayta 7. Dürdane Abi Acı 8. Kansu Aksu 9. Ali Yakar 10. Bünyamin Öztürk 11. Hatice Seçkin 12. Mehmet Özkardaş 13. Yusuf Çelik
Girne
1. Fazıl Dönmezoğlu 2. Güller Karamalli 3. Reyhan Aydın 4. Fuat Tek 5. Başak Tekerek 6. Süleyman Çakır 7. Cüneyt Canbolat 8. Fatma Bahadır 9. Mehmet Tunçtürk 10. İsmail Beyoğlu 11. Ömer Çete 12. Ramazan Karal 13. Sami Güneş 14. Hacı Ali Özdemir 15. Mehmet Yavuz Ekmekçi 16. Nurşah Çiftçi
Güzelyurt
1. Hakan Bozkurt 2. Gökhan Saraç 3. Mehmet Emin Yılmaz 4. Numan Sadık Kılıç 5. Elmas Süzgen
İskele
1. Hasan Öksüz 2. Sefa Kurukafa 3. Hakkı Kandemir 4. Neslihan Vural 5. Salih Taner 6. Arif Özbayrak 7. Celal Açık 8. Aykut Günel
Lefke
1. Nejla Gazi 2. Kadir Ozan
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