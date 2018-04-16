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FLAŞ HABERİşte YDP'nin destekleyeceği adaylar, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nde sürpriz var....

İşte YDP'nin destekleyeceği adaylar, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nde sürpriz var....

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1 Temmuz tarihin de yapılacak yerel seçimlere doğru siyaset hareketlendi...
İşte YDP'nin destekleyeceği adaylar, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nde sürpriz var....

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Lefkoşa’da YDP'nin kendi adayını çıkaracağını açıkladı.

YDP, Gazimağusa’da bağımsız aday İsmail Arter’i destekleyecek bu akşam ki MYK toplantısında bu konudaki kesin kararını verecek.

YDP, bağımsız adaylar olan Paşaköy’de Mahmut Erdem, Geçitkale’de Olsan Oran ve Yeniboğaziçi’nde Şeyda Yılmaz’ı destekleyecek.

YDP’nin hiçbir parti ile ittifak yapmayacağını da açıklayan Genel Başkan Erhan Arıklı  YDP’nin her Belediye’de encümen adaylarını göstereceğini de belirtti.

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