  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

İşte yeni haftanın hava durumu...

» »
Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, pazartesi günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
İşte yeni haftanın hava durumu...

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, pazartesi günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek.

Salı günü havanın parçalı az bulutlu, çarşamba, perşembe ve cuma açık olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derce santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve pazar yer yer fırtınamsı esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji açıkladı: Yağmurlar devam edecek14 Haziran 2023 Çarşamba 19:01
  • En çok yağış nereye düştü14 Haziran 2023 Çarşamba 13:28
  • Bugün yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor14 Haziran 2023 Çarşamba 08:59
  • Gök gürültülü sağanak yağmur yağacak14 Haziran 2023 Çarşamba 08:56
  • Hava Bugün Nasıl Olacak14 Haziran 2023 Çarşamba 08:16
  • En Çok Yağış Nereye Düştü13 Haziran 2023 Salı 13:59
  • Hava Bugün Nasıl Olacak13 Haziran 2023 Salı 08:33
  • Yağış uyarısı hem de kuvvetli!13 Haziran 2023 Salı 08:01
  • Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor...12 Haziran 2023 Pazartesi 15:50
  • En Çok Yağış Nereye Düştü12 Haziran 2023 Pazartesi 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti