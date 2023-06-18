İşte yeni haftanın hava durumu...

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, pazartesi günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, pazartesi günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek.

Salı günü havanın parçalı az bulutlu, çarşamba, perşembe ve cuma açık olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derce santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve pazar yer yer fırtınamsı esecek.