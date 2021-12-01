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İstinaf Mahkemesi İskele’de Onur Kamping Olarak Bilinen Bölgedeki Karavanların Tahliyesine Karar Verdi

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İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Belediyenin haklı bulunduğu istinaf davası sonucu uyarınca karavanların tahliyesine Perşembe günü başlandı.
İstinaf Mahkemesi İskele’de Onur Kamping Olarak Bilinen Bölgedeki Karavanların Tahliyesine Karar Verdi

İskele Belediyesi’ne bağlı Onur Camping olarak bilinen bölgedeki karavanların tahliyesiyle ilgili davanın sonuçlandığı; İstinaf Mahkemesi’nin karavan alanı olmayan bölgeden karavanların tahliye edilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Belediyenin haklı bulunduğu istinaf davası sonucu uyarınca karavanların tahliyesine Perşembe günü başlandı.

Tahliye sonrasında bölgede belediye tarafından halkın kullanımına yönelik bir proje hayata geçirilecek.

“KARAVAN YASASI GEÇMELİ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili açıklamasında, karavan sorununun yalnızca İskele’de değil adanın birçok bölgesinde olduğunu söyledi ve özellikle sahil kesiminde sorunun kronikleştiğini belirtti. Sadıkoğlu, Karavan Yasası’nın bir an önce geçmesi gerektiğini vurguladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tahliye işlemine İskele Belediyesi personelinin yanı sıra İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli icra memurları, Mukayyit ve İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarının da katıldığını kaydetti ve tahliyenin karavanlara da uygulandığını belirtti.

Sadıkoğlu, tahliye sonrasında inşa edilecek İskele Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Alanı Projesi için ihale sürecinin başladığını kaydetti ve projenin yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacağını ifade etti.

Yaklaşık 9 bin 700 metrekarelik alanda hayat bulacak projede 5 bin metrekarelik 200 araç kapasiteli otopark, 1800 metrekarelik engelsiz yürüyüş ve gezi yolu, 2300 metrekarelik yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, yaklaşık 150 metrekarelik açık ve kapalı kafe ve restoranlar, özel olarak tasarlanan oturma yerleri, çocukların kaliteli vakit geçirmeleri için mini amfi, modern ve ışıklı su oyun alanları ile stantlar yer alacak.

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