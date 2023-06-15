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İsveç'te iklim aktivistlerince Monet’nin tablosuna boyalı saldırı

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Fransız ressam Claude Monet’nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen tablosuna boyalı saldırıda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İsveç'te iklim aktivistlerince Monet’nin tablosuna boyalı saldırı

Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Monet’nin İsveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen eserlerinden birine 2 aktivist, küresel ısınmaya dikkati çekmek için yağlı boya saldırısı düzenledi.

Müzeden yapılan açıklamada, boyalı eylemi gerçekleştiren 2 kadının gözaltına alındığı kaydedildi. Müze Basın Sözcüsü Hanna Tottmar, sanat eserinin camla kaplı olduğunu ve tablonun zarar görmediğini açıkladı. Tottmar, eserlerin perşembe günü yeniden sergileneceğini belirtti.

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