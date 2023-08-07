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İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı

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İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı

İtalya'da 11 yıldır aranan ve en tehlikeli 100 kaçak listesinde olan Vincenzo La Porta, futbol aşkı yüzünden sonunda geçen hafta yakalandı.

Napolili Vincenzo La Porta'nın memleketinin futbol kulübü yıllar sonra bu sezon İtalya'da Serie A şampiyonu olunca yaptığı kutlama, yıllardır gizlediği kimliğinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Napoli merkezli Camorra mafyasıyla bağlantılı olduğu belirtilen 60 yaşındaki La Porta, Yunanistan’ın Corfu adasında bir restoranda kutlama sırasında çekilen fotoğrafı sayesinde teşhis edildi.

Açıklamada, ‘’Ona ihanet eden futbol ve Napoli tutkusu oldu. La Porta şampiyonluk zaferi karşısında direnemedi’’ denildi.

Fotoğraflar ve mali işlemlerin takibi sayesinde izi sürülen La Porta geçen Cuma günü tutuklandı.

İtalya basınındaki haberlere göre La Porta, Corfu adasında mopediyle gezerken yakalandı.

Kaçak İtalyan’ın bir süredir adadaki bir restoranda aşçılık yaptığı ve Yunanistan’da bir aile kurduğu, 9 yaşında bir çocuğu olduğu belirtiliyor.

Vincenzo La Porta, İtalya basınında Camorra klanlarından Contini’nin ‘beyaz yakalı’ üyesi olarak tanımlanıyor.

İtalya, suç örgütü üyeliği, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlardan 14 yıl hapse mahkum edilen La Porta’nın iadesini istiyor.

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