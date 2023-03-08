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Jüpiter’in en büyük uydularından Io ilk kez yakından görüntülendi

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2011 yılında Jüpiter ve uydularını gözlemlemek üzere fırlatılan Juno uzay aracı, Jüpiter’in en büyük uydularından Io’yu yakından görüntüledi.
Jüpiter’in en büyük uydularından Io ilk kez yakından görüntülendi

1 Mart 2023'te NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Io'nun yanından geçerek dört Galile uydusunun en içteki ve üçüncü en büyük uydusunun 51 bin 500 kilometre yakınına geldi.

2006'da New Horizons göreviyle Pluto'ya giderken Io ve Jüpiter sisteminin yanından geçilmesinden bu yana Güneş Sistemimizdeki en volkanik uydunun en iyi ve en yakın görüntüsünü çekildi.

Bir pizzayı andıran  benekli ve renkli yüzey, yüzeydeki yüzlerce menfez ile volkanik aktivitelerden geliyor.

 

Jüpiter’in en büyük uydularından Io ilk kez yakından görüntülendi

 

Juno, Jüpiter'in yörüngesinde 49 kez döndü ve Jüpiter'in birkaç uydusunu incelemeye başladı.

Io'nun bu son uçuşu, önümüzdeki yıl içinde volkanik ayın dokuz yakın geçişinden üçüncüsüydü ve ilki 2022 Aralık'ta gerçekleşti.

Önümüzdeki yıl 3 Şubat 2024'te yapılacak bir uçuşta, Io'ya bin 500 kilometre kadar yaklaşılacak.

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