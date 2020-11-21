  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Kağıt bardaklara dikkat! Tehlike saçıyor

» »
Kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı bildirildi.
Kağıt bardaklara dikkat! Tehlike saçıyor

News Medical Science haberine göre, söz konusu bulgu, Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada tespit edildi.

Çalışmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti. Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

 

Araştırmada bir kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

Çalışma ekibinin lideri Sudha Goel, "Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır." dedi.

Uzmanlar, zaman içinde düzenli partikül yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Çevrim içi yayımlanan çalışmanın ayrıntıları, "Journal of Hazardous Materials" dergisinin Şubat 2021 sayısında yer alacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi'nden aspirin açıklaması!21 Kasım 2020 Cumartesi 21:45
  • Pfizer ve BioNTech aşısının fiyatı belli oldu!21 Kasım 2020 Cumartesi 21:30
  • Karın ve göğüsten yapışık ikizler 11 saatlik operasyonla ayrıldı21 Kasım 2020 Cumartesi 20:45
  • Bakan Pilli:" Toplam 1322 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi "21 Kasım 2020 Cumartesi 19:12
  • DSÖ: "Remdesivir'in Kovid-19 Hastalarının Hayatta Kalmalarına Yardımcı Olduğuna Dair Hiçbir Kanıt Yok"21 Kasım 2020 Cumartesi 15:10
  • Kış Mevsimi İçin Nar Önerisi21 Kasım 2020 Cumartesi 14:50
  • Pfizer'in Aşısı FDA Onayına Sunuldu21 Kasım 2020 Cumartesi 14:10
  • Korona Virüsle Savaşta Gizli Kahraman.21 Kasım 2020 Cumartesi 13:50
  • Çocukluk Travmaları, Yetişkinlikte Ruhsal Hastalıklara Yol Açabiliyor21 Kasım 2020 Cumartesi 10:34
  • Koronavirüs Geçirenlere Güzel Haber! DSÖ Duyurdu21 Kasım 2020 Cumartesi 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti