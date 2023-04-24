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SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor

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Günde en az bir fincan kahve içmek daha fazla hareket etmeyi beraberinde getirirken daha az uyumaya neden olabilir.
Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor

CNN’de yer alan habere göre, ABD’de yapılan son araştırmanın bulguları kahve tüketiminin hem olumlu hem olumsuz yönlerine ışık tutuyor.

Kahvenin anlık sağlık etkileri hakkında daha iyi bir fikir edinmek amacıyla araştırmacılar, California eyaletinin San Francisco bölgesinden yaş ortalaması 39 olan 100 sağlıklı yetişkini gözlem altına aldı.

Katılımcılara, attıkları adımların ve uykunun takibini yapan cihazlar ile kan şekeri ve kalp ritimlerini izleyen elektrokardiyogram cihazları takıldı. Her katılımcıya rastgele iki gün boyunca istedikleri kadar kahve içmeleri, ardından ise iki gün boyunca içmemeleri ve bu döngüyü iki hafta boyunca tekrar etmeleri söylendi.

Katılımcıların, kahve içilen günlerde içmedikleri günlere kıyasla ortalama 1058 adım daha fazla attığı gözlendi. Ancak aynı günlerde katılımcılar en az 36 dakika daha az uyudu.

Araştırmada daha fazla kahvenin daha fazla hareketi beraberinde getirirken uyku süresini azalttığı ortaya çıktı. Bunların yanı sıra kahve tüketimi kişiyi kalp çarpıntısı gibi yüksek risklerle de karşı karşıya getirebildiği araştırmaya konu oldu.

Tüm bunlara rağmen, kahve içmenin daha az uykuya neden olmasının potansiyel bir genetik faktörü olabileceği üzerinde de duruluyor. Araştırma, “The New England Journal of Medicine” isimli dergide yayımlandı. 

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