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Kamu-Sen'den başbakana açık çağrı: "Müşavirlere görev verilsin"

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Başbakana açık çağrıda bulunarak, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması (Değişiklik) Yasası’nın gereğini uygulayarak müşavirlere “görev verilmesini” talep etti.
Kamu-Sen'den başbakana açık çağrı: "Müşavirlere görev verilsin"

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yasa henüz tasarı aşamasındayken, uygulamada doğuracağı sıkıntıları defalarca örneklerle dile getirmiş olmalarına rağmen tasarının üzülerek yasallaşma sürecini izlediklerini belirtti. 

Kıdrışlıoğlu, aceleyle yapılmış ve mevkilerin gerektirdiği saygınlığı ortadan kaldıran, kamuya hizmet etmek bir yana, mevcut durumu daha da karmaşık hale getiren ve kişi onurunu yok sayan bu değişiklik yasasının ortadan kaldırılmasını ve yasanın gereğini uygulayarak müşavirlere “görev verilmesini” talep etti. 

Önceki yasa da bu konuda açık ve net olmasına rağmen “görev verilmediği için” evinde oturan müşavir ordusunun özellikle maddi açıdan kambur oluşturduğunu savunan Kıdrışlıoğlu, “Bu sorunun çözülmesi için adım atılması kaçınılmazdı. Yasayı uygulayarak bu kişilere görev verilmesi, bilgi birikimlerinden devletin istifade etmesi gerekmekteydi. Ancak yapılan değişiklik yasası ile yasama organımız maalesef sorunu çözmek yerine çok daha karmaşık bir hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Kıdrışlıoğlu, değişiklik yasası itibarıyla evlerinde oturan müşavirler, yine evlerinde oturmaya ve maaşlarını almaya devam ederken, yasadan sonra göreve getirilen kişilerin ise hükümetteki siyasilerin deyim yerinde ise “onlarla işi bittikten sonra” eski görevlerine “görevden alındıkları tarih itibari ile” geri gönderilerek onurlarının yok sayıldığını kaydetti.

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