KAMUSEN ve KTAMS’ın Grevi Askıya Alındı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde personel eksikliği nedeniyle başlattıkları grev 12 Şubat’a kadar askıya alındı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde personel eksikliği nedeniyle başlattıkları grev 12 Şubat’a kadar askıya alındı.

Kamusen Başkanı Metin Atan ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan ortak açıklamada, 18 Ocak’ta Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, Hematoloji Laboratuvarı, Mikro Biyoloji Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Seroloji Labaratuvarı, Koagülasyon Labaratuvarı ve Eliza Laboratuvarı ile Kan Bankası’nda başlatılan grevin kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, personel nöbetleri dönmediğinden dolayı başlatılan grev hakkında Sağlık Bakanı Ali Pilli ile yapılan görüşmede, pandemi süreci ve vatandaşın mağduriyet yaşamaması göz önünde bulundurularak, uzlaşı sağlandığı kaydedildi.

Grevin 12 Şubat tarihine kadar askıya alındığı bildirilen açıklamada, gelişmeler ve sürecin takipçisi olunacağı ifade edildi.