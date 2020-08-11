Kanat: Yasal haklarımız için mücadele başlattık

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları Sendikası BAY-SEN kurum önünde eylem yaptı.
BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat, Yönetim Kurulu adına eylem sırasında basına açıklama yaptı.
Kanat, Toplu İş sözleşmesini uygulamamakla suçladığı BRT yönetimi aleyhine dava dosyaladıklarını, yasal haklar için mücadele başlattıklarını belirtti.
Kanat, Kurum girişine astıkları pankartlarla başladıkları eylemlere devam edeceklerini bildirdi.
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