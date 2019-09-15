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Kanatlı: "Asker savaş düzeninde sivillerin tam ortasında var olmaya daha ne kadar devam edecek?"

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Kanatlı: "Asker savaş düzeninde sivillerin tam ortasında var olmaya daha ne kadar devam edecek?"
Kanatlı: "Asker savaş düzeninde sivillerin tam ortasında var olmaya daha ne kadar devam edecek?"

İşte o açıklama;

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, son yaşanan cephanelik patlamasını değerlendirdi. Açıklama şöyle:
Cephanelik patlaması sonrası özellikle yetkili yetkisizler aniden bu tip askeri tesislerin sivil yaşam alanları dışına çıkarılması gerektiğini fark eden açıklamalar yaptıklarını gördük ama bu açıklamalar samimi değil!

Lefkoşa’da Dereboyu gibi eğlence alanı dibindeki cephanelikten yetkili yetkisizlerin haberi yok mu?

Dereboyun’daki trafiği rahatlatacak alternatif yolun açılamamasındaki en büyük engellerden birinin bu cephanelik olduğu defalarca yayınlanmasına rağmen kim bunların sivil alanların dışına çıkarılması girişimi yaptı?

Dikmen hızla büyürken, aslında dev cephanelik ile burun buruna olduğunun farkında değiliz?

Girne’deki cephanelikler nerde farkı değiliz?


Yetkili yetkisizlerin samimi olmayan açıklamalarının bir nedeni de, kısa sürede unutulacağını düşündüklerinden, kendilerinden gayet emin güne dair beyanat verebilmekteler…

Örneğin Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki hayatı ciddi etkileyen askeri törenlerin yapılmayacağı açıklanmadı mı? Tek bir tanesi eksilmeden tören provaları, törenler tam hızı ile devam ediyor, yüzlerce tank onlarca kez şehrin en işlek caddesini blokluyor, hangi tarafından eleştirmeli, barış görüşmesi yapıyoruz deyip savaş propagandasına devam edilmesini mi, trafik akışının darmadağın edilmesini mi, tank gibi ağır araçlarla asfalt yolların altyapısının hırpalanmasını mı, bilemedik!


Lefkoşa’da hayatı rahatlatacak Dereboyu’na paralel yol askeri birlik yüzünden yıllardır hayata geçirilemiyor, benzer şekilde Ortaköy’deki trafik akışını rahatlatacak Zübeyde Hanım Caddesi Kıbrıs Türk alayının genişlemesinden dolayı kullanılamıyor, Girne’de paralel yollar askeri birlik ve tesislerin varlığından mümkün olmuyor, Mağusa’da şehrin denize erişimi askeri birlik ve tesislerden dolayı mümkün olmuyor, neden?


Limni’dideki (Yeşilırmak) geçiş noktası Dillirgadan (Erenköy) açılacak geçiş ile daha verimli kullanılabilecekken, askeri gerekçelerle bu konuyu konuşamaz olduk, neden?


Athiniou (Kiracıköy) için Luricina’dan bir geçit neden yapılamaz?


Lefkoşa’da herkesin kabül ettiği iki yeni geçiş noktası neden açılamaz?


Lefkoşa’da tarihi değere sahip ve kaybetmeye başladığımız Ermu caddesi neden restore edilemez?


Bu soruları çoğaltmak mümkündür, bu sorunların kaynağı ise gene herkesin bildiği 1974 yılındaki ateşkestir, bunu bahane eden askeri çevreler hâlâ savaş pozisyonunda kalmaya devam ediyor…


“Asker savaş düzeninde sivillerin tam ortasında var olmaya daha ne kadar devam edecek?” sorusuna samimi cevap vermediğimiz ve bunun ortadan kalkması için mücadele etmediğimiz sürece sorunlar bizlerin can ve mal güvenliğimizi, trafiğimizi, sosyal yaşamımızı, turizmimizi derinden etkilemeye devam edecek…


YKP olarak tarafları önemli bir güven artırıcı önlem olarak, savaş koşullarını ortadan kaldırmaya davet ederiz…
YKP, adadaki tüm yerleşim alanlarının hemen şimdi askerden arındırılması talep eder, tüm kesimleri bunun için mücadeleye çağırır…

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