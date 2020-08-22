Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu

21.08.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme

Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde şüpheli olarak tespit edilen M.D.(E-29)’nin üzerinde ve tasarrufunda bulunan çanta içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 155 gram ağırlığında sentetik canabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.



Yürütülen soruşturmada, mesele ile bağlantılısı olduğuna inanılan Ş.A.(K-48) Gazimağusa’da

tespit edilerek tasarrufunda, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.B. (E-31) tutuklanmış olup,

soruşturma devam etmektedir.