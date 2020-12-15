Kar-İş, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Aldığı Yeni Tedbirleri Eleştirdi

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, alınan kararların sektörlere danışılmadan alındığını ve kendilerinin düşünülmediğini savundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararları basından öğrendiklerini dile getiren Topaloğlu, kurulun aldığı son kararlar arasında kendilerini de etkileyen maddeler olduğunu belirterek, “pandemiden ötürü çok zor günler geçiren şoför esnafının parası olup olmadığına bakılmaksızın 24 saat gibi çok kısa bir süre tanınıyor.

Bu padişah fermanı mı da 24 saatte yapılması isteniyor” denildi. Topaloğlu, alınan bu kararın en kısa sürede düzeltilmesini ve bu süre içinde zaten ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa ceza yazılmamasını talep etti.