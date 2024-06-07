Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, Hristodulidis’ten AB üyelik sürecine destek istedi

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Güney Kıbrıs’ta. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le dün görüşen Milatovic, Güney Kıbrıs’tan AB dönem başkanlığı yapacağı süreçte ülkesinin AB üyelik çabalarına destek istedi.

Fileleftheros’un haberine göre, Milatovic, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, AB adayı Karadağ’ın, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı yapacağı 2026’da daha çok üyelik başlığını tamamlamayı başarmayı umduğunu söyledi.

Hristodulidis ise 2028’e kadar AB’ye üyelik hedefleyen Karadağ’ın, Avrupa müktesebatına daha çok uyum sağlama çabasına destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı yapacağı 2026’da Karadağ’a etkin katkıda bulunabilme umudunu dile getiren Hristodulidis, Karadağ’ın Kıbrıs sorununda ilkelere dayalı tavrına da teşekkür etti.