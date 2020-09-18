Kaşif:KIB-TEK bu toplumun malıdır. Siyasilerin çiftliği değildir

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif: "Asgari ücretli, emekli ve vatandaşların elektrik borcunu eksiksiz ödederken, sermaye kesimleri sırtlarını dayadıkları siyasiler yüzünden bir kuruş ödeme yapmadan elektrikleri kesilmemektedir” dedi.

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif'in açıklaması:

Asgari ücretli, emekli ve vatandaş elektrik borcunu eksiksiz öderken, sermaye kesimleri sırtlarını dayadıkları siyasiler yüzünden bir kuruş ödeme yapmadan elektrikleri kesilmemektedir.

EL-SEN olarak buna son veriyoruz. KIB-TEK bu toplumun malıdır. Siyasilerin çiftliği değildir. Hele hele Yönetim Kurulu başkanının keyfi icraatları ile yönetilecek ve kıyak geçilecek bir kurum hiç değildir.

Bugün kü kesintiler sonucunda 1 saatin içerisinde 13 milyon TL’ye yakın tahsilat yapılmıştır. Hafta başı bu kesintiler daha geniş kesimlere yayılacaktır.

Pandemi dönemi diyerek Sermaye kısmına 10 kuruş olan teşviği 25 kuruşa çıkartmayı biliyorsunuz da, esas zorluğu çeken DAR gelirli vatandaşımıza neden yardımcı olmuyorsunuz. Teşvik vereceksen KIB-TEK’in kasasından değil, Maliyenin kasasından vereceksen ver.

Kararlı bir şekilde bu uygulamamız devam edecektir. Tehditlere karnımız tok, bu yöndeki adımlara daha şiddetli cevap vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

Ersan Kaşif

EL-SEN Genel Sekreteri